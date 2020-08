¡Salen los trapitos! Atlante FC se va de Cancún, pero deja deudas | ¡Salen los trapitos! Atlante FC se va de Cancún, pero deja deudas

Cuando la actual administración del Atlante FC pensó que se había ido limpio de la ciudad de Cancún, resultó que fue todo lo contrario, pues hoy se supo que un grupo de 11 ex-empleados presentaron una demanda ante las autoridades por incumplimeindo de pago de salario y por despido injustificado.

De acuerdo a información de ESPN Digital, los empleados reclaman a el “Club de futbol Atlante S.A de C.V” o “A quien resulte responsable, propietario o patrón de dicha fuente de trabajo”, el “exhorto” se giró a “la Junta Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México”, debido a que el club tiene sus oficinas o sede en la CDMX.

¡Salen los trapitos! Atlante FC se va de Cancún, pero deja deudas

Los afectados señalaron en el documento que además de no pagar el salario de un mes, hubo despidos injustificados, en este sentido, es importante señalar que estos adeudos fueron de la anterior administración y no de la actual, donde el propietario del club es Emilio Escalante, así lo confirmó el mismo equipo en un comunicado.

Noticias Cancún

La demanda fue hecha por utileros, personal de administración y hasta algunos proveedores han manifestado que los ex propietarios no cubrieron todos sus pagos, “nosotros no queremos problemas, lo único que buscamos es que se nos pague lo que se nos debe”, comentó uno de los afectados.

¡Salen los trapitos! Atlante FC se va de Cancún, pero deja deudas

Más notas de Quintana Roo aquí

Nuevo equipo de Cancún

Hay recordar que el Atlante FC se fue de Cancún, pero llegó Cancún FC, donde su director técnico es Christian Chaco Giménez y ya se saben las fechas y los equipos con los cuales se va a enfrentar, se supo que el primer partido o su debut será el 20 de agosto contra Tampico Madero, la popular 'Jaiba Brava a las 21:00 horas en el estadio Andrés Quintana Roo.

Te puede interesar: ¡Tómala! Cancún FC no tendrá recursos públicos del gobierno

Los ciudadanos de Cancún esperan mucho de este equipo, pues se le ha dado mucha publicidad en redes, además de que tiene como director técnico a un exjugador profesional de la primera división y de un famoso y grande equipo, el Cruz Azul. Información ESPN Digital