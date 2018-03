Sale Solidaridad de lista de reprobados

Redacción/Diario La Verdad Solidaridad La calificadora HR Raitings ratificó la calificación financiera de negativa a estable del municipio de Solidaridad, al igual que la calificadora Fitch Ratings en meses anteriores, informó la presidente municipal, Cristina Torres Gómez. Añadió que esto es resultado del plan de pagos sobre los pasivos a proveedores, es decir, la revisión del pago a proveedores reales y “hemos ido generando notas de crédito en algunos casos, no de préstamos, sino de matar pasivos, de finiquitar pasivos dentro de las finanzas del Ayuntamiento”. Afirmó que, pese a las mismas predicciones de las calificadoras de que podía ser negativa y deficitaria, pudiera haber un superávit financiero al finalizar el ejercicio, lo que representaría que las tasas de interés de la deuda sean menores. Explicó lo importante de que podría existir un superávit financiero, no de liquidez, sino de resultados y manejo adecuado de las cuentas. "No son campanas al viento, pero significa que vamos por el camino prometido de estabilizar las finanzas municipales”, . De la misma forma recordó que siguen recibiendo ofertas de todos los bancos con la finalidad de disminuir las tasas de interés de la deuda pública que asciende a poco más de 700 millones de pesos. Sobre las calificaciones crediticias es importante destacar que Fitch Ratings señala que el cambio de perspectiva negativa a estable se fundamenta en la mejora en el desempeño presupuestal y la disminución de la deuda a corto plazo (30.6 por ciento menos que es 2015), la disminución en 34.5 por ciento del gasto corriente (principalmente en gastos de publicidad y arrendamientos) y el dinamismo entre participaciones federales e ingresos propios. Reynosa Tamaulipas

