Saldo por pandemia en Playa del Carmen, hasta mediados de 2021 CANACO-SERVYTUR.

En el último bimestre de 2020 la economía inició su recuperación luego de un fuerte golpe provocado por la pandemia del coronavirus o Covid-19 evidenciado por el arribo de turismo, aunque no con el ímpetu de otros años, indicó en entrevista Octavio Albores, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Playa del Carmen (CANACO SERVYTUR).

“Sin embargo en cuestiones de salud, esto también perjudica en el sentido de que crecen los contagios y el efecto todavía no lo hemos visto, esto tiene una semana y yo creo que en los próximos días se empezará a ver el efecto de no cuidar los aspectos de salud como el cubrebocas la sana distancia entonces vamos a ver ese efecto”, señaló desde las instalaciones de Playa del Carmen, Quintana Roo.

Indicó que el repunte en el turismo es positivo, están llegando más de 200 vuelos al Aeropuerto Internacional de Cancún, pero puntualizó que las cifras respecto a las afectaciones económicas a la Riviera Maya, así como el cierre de negocios podrá ser visible en el segundo semestre del año cuando las instancias como el INEGI realice los conteos necesarios.

Octavio Albores, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Playa del Carmen CANACO SERVYTUR.

De 15 a 20% de negocios no volverán a abrir

“Tenemos un aproximado, la mayor parte de los socios de la cámara no han venido a hacer su trámite de cierre, me atrevería decir que fueron cinco, máximo diez que hicieron este movimiento y sabemos que no fueron los únicos, pero siendo un poco conservadores entre un 15% o 20% de negocios que desafortunadamente no van a poder volver a abrir”, indicó.

Recomendación: Víctor Mas impulsa la creación de empresas y generación de empleos en Tulum

Finalmente destacó que será hasta el segundo semestre de 2021 cuando se tengan los datos que arrojen las instituciones federales así como las cámaras para poder saber a ciencia cierta las repercusiones que trajo la pandemia sobre los negocios de Playa del Carmen.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.

Lee más de Quintana Roo