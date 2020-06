Said P, de Guerreros 2020 de Televisa, invita a Quintana Roo a ver el programa

La próxima semana se estrenará el programa de televisión Guerreros 2020 de Televisa y en el participará el reggaetonero Said P, quien accedió a darle a La Verdad Noticias una entrevista exclusiva acerca de su próxima participación en el programa de retos producida por Magda Rodríguez.

Al preguntarle al popular cantante respecto al nuevo proyecto contestó que es un reto fuerte, que es una tema en donde se necesita el físico, aseguró que si bien es cantante soy practica deportes de alto rendimiento; “me gustan los retos y esto será un equipo contra otro equipo”, ya se hacía en Perú, allá están durísimo, supongo que aquí también.

Al preguntarle por lo que conocía respecto al programa y la producción no sorprendió que afirmara que hasta el momento sólo conocía algunos de sus compañeros y los circuitos eran cosa totalmente secretas.

“No conocemos los circuitos, será muy sorprendente, además es un programa que va en vivo de lunes a jueves, no sabes, todo será una sorpresa y creí que después del primer mes la voluntad será algo importante”.said p

Está situación y la cercanía del estreno del programa ha mantenido a Said P, muy ocupado mentalmente.

“Me emociona muchísimo, no estoy durmiendo nada de nada, hicimos ayer un ensayo y te puedo decir que está cabrón y la adrenalina no te deja dormir ya que el programa es de noche”.

Aseguró que de los concursantes y competidores varios se conoce sin embargo aún no han competido por lo tanto no podría asegurar quiénes serían los más fuertes, sin embargo tiene en mente algunas personas que cree que podrían dar la sorpresa, aseguró que hasta el momento el no tiene algún temor al respecto.

“No tengo temores, yo hago artes marciales, entrenamiento mental para mí sería un día de entrenamiento normal, no me da temor, lo que me hace pensar muchas cosas es el hecho de depender de los demás, ya que seremos dos equipos, uno puede ser fuerte, o ser rápido, pero en equipo dependes de alguien más”.

A la gente de Quintana Roo mandó buenos deseos y palabras de apoyo ante la difícil situación de la pandemia.

Conoce a Said P de Guerreros 2020

“Lo primero en estos momento les mando mucha buena vibra, conozco el momento que pasa en nuestro país”

“Estén preparados para ver dos horas de locura en Guerreros que es nuestro deber partirnos el alma, estaremos compitiendo con mucho respeto pues no somos enemigos”.