En pleno fin de semana se registró de nueva cuenta una serie de cortes de suministro de energía eléctrica en gran parte de la ciudad de Cancún, esto generó molestia para los habitantes que, en plena temporada de calor, o canícula disponen del uso de aparatos eléctricos como el refrigerador, el aire acondicionado y ventilador que les sirve para guardar alimentos o mantener fresca y ventilada las casas en este punto geográfico.

Las quejas se hicieron visibles en las redes sociales en donde se indicaba que la zona nororiente era la más afectada pues el área de los fraccionamientos como Paseos del Mar, Las Palmas, Prado Norte, Haciendas Real del Caribe, Los Héroes, Paseos Kabah, La Selva, entre otros, primeramente, reportaron una escalada de energía o de un ir y venir de la luz hasta que al final varias casas se quedaron sin el servicio.

El problema no terminó allí pues se reportó que también, nuevamente en Puerto Cancún se fue la energía eléctrica lo que afectó a los empresarios y a las empresas que se quedaron sin poder cobrar debido a la caída del sistema por no haber internet y de las cajas, pero también la industria de restaurantes se ve con graves afectaciones con sus productos refrigerados al no haber energía eléctrica.

Apagones en Cancún enloquecen a la ciudadanía

Sábado de apagones en Cancún

La empresa de internet, telefonía y televisión por cable Izzi informó a sus usuarios que debido a los cortes intermitentes de energía eléctrica registraron problemas por los que es posible que la caída del servicio se extienda por hasta tres horas en lo que se corrige la falla que se presentó esta mañana.

Últimamente se han registrado múltiples apagones por toda la ciudad, siendo Puerto Cancún una de las zonas más afectadas por esta situación que ha comenzado a cansar a los ciudadanos pues no se ven mejoras en la calidad del servicio que debería ofrecer la Comisión Federal de Electricidad CFE.

