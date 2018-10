SOS por cenotes en la Península de Yucatán

La asociación Amigos de Sian Ka’an, ante la continua contaminación que padecen más de ocho mil cenotes en toda la Península de Yucatán, desarrolló una guía de buenas prácticas para su conservación y uso de los cenotes y sus cuevas con la finalidad de mejorar el cuidado por parte de la población, así como de los turistas.

El director de la agrupación Gonzalo Merediz Alonso, expuso que se requieren seguir disposiciones para hacer un buen uso de estos cuerpos de agua, así como escaleras que sean removibles y no que sean infraestructura pegada a los cenotes.

Además solicitó que no se tapen, para aprovechar su potencial y su belleza, incluso en desarrollos. “Hasta ahora al no estar explorados no se conoce el número de cenotes que existen, pero hay un censo de al menos ocho mil”.

Hábitat único

Los cenotes y sus cuevas son un hábitat importante para la flora y fauna característica de la península. Se encuentran rodeados, principalmente, de selvas, manglares, humedales y hasta del Arrecife Mesoamericano, donde se alberga una gran variedad de formas de vida entre plantas, animales, hongos y microorganismos que dependen del acuífero.

Estas regulan el clima, sirven de alimento, purifican el aire y el agua, capturan dióxido de carbono, controlan el ciclo de los nutrientes, ayudan a la formación del suelo y representan una de las grandes riquezas culturales y espirituales de la península. Además, el área vegetada sirve como recarga al cenote ya que el agua de lluvia se infiltra en esta zona, dijo.

Dentro de los cenotes y sus cuevas se encuentran especies como el pez ciego (Typhliasina pearsel), la anguila ciega, (Ophisternon infernale) y la anguila de lodo (Synbranchidae sp) las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, es decir, son endémicas. Es de especial importancia mencionar al pájaro Toh (Momotus momota), símbolo del cenote y reconocido por su peculiar cola en forma de péndulo.

Finalmente hay que mencionar que durante la presentación del manual sobre buenas prácticas, se precisó que se deben establecer franjas de amortiguamiento, dejar una franja de vegetación natural alrededor del cenote, la cual debe medir, por lo menos, lo equivalente al diámetro máximo del espejo de agua, entre otras medidas de saneamiento.

El caso de Cozumel

Ariel Velázquez

Los cenotes de Cozumel son perennes, es decir se alimentan del agua de lluvia, explica el biólogo César Rodríguez. Destacó que la importancia de estos cuerpos de agua es que aquellos que tienen acceso son los que utilizan los animales como los coatíes, mapaches y las especies introducidas como los venados, sereques y tepezquintles para beber agua.

“Son fuentes de agua para la fauna terrestre. Aunque no se tiene un número exacto sobre el número de cenotes. Los cenotes tienen un radio de acción para la fauna y uno debería respetar ese radio de acción”, conminó.

Finalmente aconsejó, es preferible no construir cerca de estos cuerpos de agua, y si van a construir, respetar el radio de acción para permitir que las acciones naturales de estos animales puedan hacer uso del agua, por supuesto hay otros cenotes que son profundos y donde habitan las especies marinas.