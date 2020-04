1 /3 SIN MATERIAL contra coronavirus en clínica del ISSSTE de Chetumal SIN MATERIAL contra coronavirus en clínica del ISSSTE de Chetumal SIN MATERIAL contra coronavirus en clínica del ISSSTE de Chetumal

Por falta de insumos para tratar a pacientes sospechosos de coronavirus (COVID-19) y su propia protección, personal de enfermería realizó una protesta pública en la clínica del ISSSTE de Chetumal.

Con pancartas, tal como sucedió en el Hospital Genera de Chetumal, exigieron garantías minimas para realizar su labor.

En representación del personal, Luis Miguel Mosqueda Calderón, auxiliar de Enfermería, manifestó que no existe negativa a la prestación del servicio en el Instituto de Salud y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Lo que exige, según detalló, son insumos básicos para atender a pacientes con posible coronavirus ya que, al carecer de ellos, el personal de enfermería es el más vulnerable para contraerlo.

"Hace 10 dias nos prometieron (por la Dirección General) dotarnos de insumos pero no ha sido así. No nos estamos negando a prestar el servicio a los derechohabientes pero exigimos las herramientas para nuestra seguridad y que también es para nuestras familias", explicó.

A manera de ejemplo, manifestó que el personal carece de cubrebocas, gorros, batas y otros insumos mínimos para la protección contra el virus.

"No nos queda de otra que trabajar en condiciones de riesgo... lo que ya no queremos son más engaños porque nuestras salud y la de las familias está en riesgo. No tenemos equipo ni insumos para trabajar", advirtió.

En la protesta participaron 14 integrantes del área de enfermería que, con pancartas en mano, exigía insumos y no más engaños de la Dirección General de la Clínica.

Aseguraron, aunque el dato no puede ser confirmado, que en realidad son casi 50 afectados directamente por la falta de utensilios médicos y de prevención contra COVID 19.

Se advirtió que, de continuar las deficiencias, podrían tomar medidas extremas para lograr que atiendan su demanda.