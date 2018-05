SESA recomienda a la población revisar dentro de sus patios recipientes que contengan agua para que los volteen.

La mejor estrategia para prevenir enfermedades por vector es la limpieza dentro de los domicilios y en los patios, en este sentido la secretaria de salud a través de la Jurisdicción Sanitaria 2 realizará actividades para prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya del 21 al 25 de mayo, informó la dependencia.

Durante la semana del 21 al 25 de mayo se hará control larvario en las Regiones 75,76 y 77, que consiste en hacer revisión casa por casa para detectar posibles criaderos de larvas de moscos, se leerán las 2 mil 14 ovitrampas que se encuentran en toda la ciudad, esta actividad es para determinar el índice de mosco Aedes Aegypti en la cuidad, para estas actividades trabajarán 30 personas del departamento de vectores.

Se exhorta a la comunidad a que revisen dentro de sus domicilios y patios para que detecten la presencia de recipientes que almacenen agua y se encuentren destapados, ya que estos pueden convertirse en criaderos de larvas de mosquito Aedes Aegypti transmisor de dengue, chikungunya y zika.

El control larvario consta de acciones dentro de los domicilios al permitir que los trabajadores de vectores verifiquen e identifiquen lugares donde se almacena agua como tinacos, cubetas, bebederos de mascotas, al revisar por lo menos de una vez a la semana los domicilios y patios, si utilizas los recipientes debes mantenerlos limpios, tapados y lavarlos con frecuencia, si no los utilizas destrúyelos y ponlos en la basura.

SESA continúa con actividades para prevenir criaderos de larvas de mosquito

Cabe mencionar que el mosco vive en los domicilios, no vuela más de 30 metros, deposita sus huevos en agua limpia y que esté destapada, es un huésped en nuestros domicilios, se aloja en el closet y debajo de la cama; se alimenta entre 05:00 y 07:00 de la mañana y entre 06:00 y 09:00 de la noche, vive hasta 30 días y durante ese tiempo puede llegar a producir 500 huevecillos.

Es importante mencionar que en época de lluvia no se puede nebulizar ya que esta actividad consiste en esparcir insecticida a microdosis, si llueve este químico se lava; esta es la razón por la cual no se nebuliza en época de lluvia, además que la nebulización solo sirve para eliminar el mosco adulto en pleno vuelo, mientras el control larvario es para destrucción de criaderos de larvas de moscos, sin larvas no hay moscos, sin moscos no hay dengue.

La cultura de prevención de enfermedades transmitidas por vector se debe extender a toda la familia, se promueve el uso de mosquiteros dentro de los domicilios y la revisión de las casas para detectar criaderos de larvas, si encuentras criaderos voltéalos.

La recomendación para las mujeres embarazadas es usar blusas de manga larga y pantalones en colores claros, uso de repelente, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, ante la presencia de fiebre de inicio súbito deberá presentarse en la unidad de salud más cercana a su domicilio para que se revise e indique tratamiento oportuno.

Las enfermedades transmitidas por vector producen en el organismo fiebre de inicio súbito, malestar general, cefalea, dolor de huesos, ante la presencia de estos síntomas deberá acudir a la unidad de salud más cercana a su domicilio y evite automedicarse.

El dengue presenta fiebre, malestar general y dolor de cabeza, en otros síntomas; mientras que el chikungunya produce dolor intenso en las articulaciones, es decir las uniones entre los huesos, cansancio, erupción cutánea o rash y el zika además de fiebre y malestar general produce ronchas y conjuntivitis sin secreción, concluyó la institución.