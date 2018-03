SEQ vigila REVOE de escuelas privadas

Carlos Matus/Diario La Verdad Quintana Roo.-El aumento desmedido de la población en Quintana Roo, especialmente en sus destinos turísticos, y los escasos espacios educativos en escuelas públicas han generado que el estado se convierta un paraíso de escuelas privadas de todos los niveles, donde no todas las que ofertan el servicio de encuentran dentro de la ley. La Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) reconoce oficialmente 448 escuelas privadas de todos los niveles, mientras que el Sistema Nacional de Información de Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señala que son 486, es decir, entre ambos organismos educativos existe una disparidad de 38 planteles privados. De acuerdo a Gerardo Telléz Trejo, presidente de la Asociación de Universidades y Preparatorias Privadas (Auppac), esta situación se dejó crecer durante administraciones estatales pasadas, quienes no llevaban registro de planteles educativos que se abrían en la entidad, hasta que ya era muy tarde. “Se percataban de que estos planteles no contaban con todos sus documentoscuando se graduaban jóvenes y no les podrían dar certificados de primaria, secundaria o preparatoria y puso ennumerosas ocasiones en riesgo la validación de estudios de los alumnos por el impago del Registro Nacional de Validez Oficial (Revoe)”, señaló Tellez Trejo. Por este motivo la SEQ emprendió la elaboración de un padrón que dio como resultado 448 permisos educativos vigentes, además de otros 27 que se encuentran en proceso de renovación, al no haber llevado un seguimiento de sus números de registros oficiales ante autoridades estatales y federales. El problema de esto, es que a nivel estatal dejaba en estado de vulnerabilidad a al menos 28 mil estudiantes de educación temprana, hasta universidad. Autoridades educativas y representantes de escuelas privadas señalaron que es vital mantener la vigilancia en el sistema educativo y garantizar que el servicio cumpla con las condiciones.

