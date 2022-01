SEQ reconoce que la educación a distancia no ha sido suficiente

La Secretaría de Educación en Quintana Roo, a través de su titular, Ana Isabel Vásquez Jiménez reconoce que las herramientas tecnológicas no son suficientes para el aprendizaje de estudiantes en Quintana Roo.

Contempló que no se estará confiando la educación únicamente con el uso de herramientas como Internet, las redes sociales o las computadoras como herramientas que atiendan a las niñas y niños estudiantes en la entidad.

Abundó en la cifra importante de estudiantes que no cuentan con tecnología y acceso a las plataformas por lo que señaló que es a este grupo prioritario ente al que se estará atendiendo en los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA).

"Los CCA's y las escuelas abiertas están enfocadas a no perder a nuestras niñas y nuestros niños", afirmó.

La funcionaria estatal, adelantó que será la próxima semana cuando se esté realizando la cuarta entrega de cuadernillos y guías de aprendizaje.

"Esto Quiere decir, que no le apostamos a la tecnología; no es lo mismo educación a distancia que educación virtual. No estamos trabajando completamente en la virtualidad", destacó Vásquez Jiménez.