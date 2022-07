SEQ anuncia fechas de atención para estudiantes PEMS sin plantel asignado

Los Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ) han anunciado las fechas en las que se atenderán los casos de estudiantes que al consultar sus resultados del EXANI-I en la plataforma del PAENMS siguen con el estatus de “Sin Plantel Asignado”.



La convocatoria está dirigida a todos aquellos aspirantes que se quedaron sin cupo en alguna preparatoria ya sea porque no presentaron la evaluación o por que provienen de otro estado de la república



Estas fechas de atención, han sido establecidas con el objetivo de brindar a los estudiantes información sobre las opciones de modalidades de estudio disponibles para cursar el nivel Medio Superior.

Benito Juárez

Atención a alumnos sin plantel asignado

Fechas: 9 y 10 de agosto

Horario: 08:00 a 15:00 horas

Lugar: Instalaciones de la SEQ Cancún (Ave. Bonampak SM 1 Lote 2)



Atención a alumnos que no presentaron examen

Fechas: 11 de agosto

Horario: 08:00 a 15:00 horas

Lugar: Instalaciones de la SEQ Cancún (Ave. Bonampak SM 1 Lote 2)



Atención a alumnos provenientes de otros estados

Fechas: 12 de agosto

Horario: 08:00 a 15:00 horas

Lugar: Instalaciones de la SEQ Cancún (Ave. Bonampak SM 1 Lote 2)



Solidaridad



Atención a alumnos sin plantel asignado

Fechas: 2 y 3 de agosto

Horario: 08:00 a 14:00 horas

Lugar: Instalaciones de la SEQ Playa del Carmen (Calle Flor de Ciruelo Lt 1 Mza. 1, Fracc. Real Ibiza)



Atención a alumnos que no presentaron examen

Fechas: 4 de agosto

Horario: 08:00 a 14:00 horas

Lugar: Instalaciones de la SEQ Playa del Carmen (Calle Flor de Ciruelo Lt 1 Mza. 1, Fracc. Real Ibiza)



Othón P. Blanco



Atención a alumnos que no presentaron examen

Fechas: 4 de agosto

Horario: 09:00 a 14:00 horas

Lugar: Instalaciones de la SEQ Chetumal (Ave. Insurgentes #600 Col. Gonzálo Guerrero)



Cabe mencionar que para el servicio de atención a los alumnos que no tienen plantel asignado, deberán acudir a las instalaciones de la SEQ del municipio correspondiente, con el registro de su cuenta de PAENMS y con la hoja impresa del resultado obtenido durante el EXANI-I.

