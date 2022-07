SEP: Todo lo que debes saber para el próximo ciclo escolar

Este próximo 21 de julio, en Quintana Roo más de 200 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria concluirán el periodo escolar 2021-2022 para gozar de aproximadamente 39 días de receso escolar.

A partir de este lunes 18 de hasta el jueves 21 de julio, se llevará a cabo el proceso de entrega de calificaciones a padres de familia así como las ceremonias de clausura que se llevarán a cabo en un formato escalonado como medida preventiva ante los contagios por Covid-19.

“La indicación es que se pueden realizar la ceremonias, pero hay que precisar que se realizarán de forma escalonada y solamente con los grupos que egresan en compañía de los padres de familia”, dijo Carlos Gorocica, subsecretario de Educación en la Zona Norte del estado.

Inscripciones extemporáneas

La SEP ha puesto a disposición de la ciudadanía el portal de preinscripciones extemporáneas

Para aquellos padres de familia que no pudieron inscribir a sus hijos durante el periodo de inscripciones, la Secretaría de Educación Pública ha puesto a disposición de la ciudadanía el portal de preinscripciones extemporáneas.

Este programa está dirigido exclusivamente a los aspirantes que por primera vez ingresarán a educación preescolar y 1° de primaria en el ciclo escolar 2022-2023 y que no cuenten con un registro previo en el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID). Cabe mencionar que este sistema no aplica en todos los estados.

Los Servicios Educativos de Quintana Roo, ha habitado en la plataforma “Padres en Línea”, una sección designada a la consulta de espacios disponibles del ciclo escolar 2022-2023.

En esta sección permitirá realizar el cambios a las escuelas públicas para todos los grados de educación preescolar, primaria y secundaria para este ciclo escolar

¿Cómo será el horario extendido el próximo periodo escolar?

Para el ciclo escolar 2022-2023 habrá algunas escuelas a lo largo de la república que serán parte del programa del Horario Extendido, en el cual, las jornadas escolares se puedan expandir entre seis y ocho horas al día.

Las escuelas que se incorporarán a este nuevo horario, son planteles que forman parte del programa “La Escuelas es Nuestra”, en donde buscarán maximizar el logro educativo y la calidad de las experiencias escolares de las y los estudiantes.

Se implementará un horario por parte de los directivos y docentes de cada plantel el cual será estructurado con actividades que permitan la nivelación de los estudiantes en situación de rezago a causa de la pandemia por Covid-19.

¿Cuándo inicia y termina el periodo escolar 2022-2023?

En Quintana Roo, la fecha de inicio dependerá de los ajustes que lleve a cabo la SEQ en el calendario federal de la Secretaría de Educación Pública, aunque se tiene contemplado que sea entre el 26 y 29 de agosto del año en curso.

Para la fecha de conclusión, se estima que sea aproximadamente el 26 de julio del próximo año, pero al igual dependerá de la evaluación del calendario federal y de las actividades que se tengan contempladas en él.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.