SEP: De esta forma evaluarán a los alumnos, podrán reprobarlos ahora.

Quintana Roo se sumará a las entidades del país que acepten las calificaciones reprobatorias para estudiantes de nivel básico, pues se ha visto una desatención por parte de los padres de familia para estimular la educación de sus hijos.

El secretario de Educación de Quintana Roo, Carlos Gorocica Moreno, informó que la entidades anexa a la lista de los estados que han dejado de aprobar alumnos automáticamente, por lo que Quintana Roo se convertiría en la sexta entidad en poner calificaciones reprobatorias.

En ese tenor, los estudiantes que no tengan un buen rendimiento académico ahora podrán reprobar el curso completo y tendrán que repetir el curso escolar hasta obtener un buen desempeño académico.

Es de recordar que hace dos años la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que todos los estudiantes de educación básica debían ser aprobados, en gran medida durante la pandemia por Covid-19, no obstante, esto causó un notable desinterés en los educandos y peor aún en los mismos padres de familia.

SEP: De esta forma evaluarán a los alumnos, podrán reprobarlos.

En la nueva disposición, la SEP resaltó que ahora los estudiantes de primero y segundo de primaria mantendrán la evaluación mínima de 6 mientras que los estudiantes de tercero a sexto y todos los alumnos de secundaria, serán evaluados nuevamente en una escala de 5 a 10.

Dicha práctica será aplicada a partir del mes de diciembre en solo cinco Estados de la República y, posteriormente, se espera que Quintana Roo también sea parte de esta nueva disposición.

Las entidades que ya cuentan con calificaciones reprobatorias son Coahuila, Tabasco, Zacatecas, Baja California y Michoacán, debido a que son los estados que formalmente fueron avisadas por la Secretaría de Educación Pública de esta nueva medida.

Un director opina

SEP: De esta forma evaluarán a los alumnos, podrán reprobarlos.

Cuestionado si cree que fue una mala medida no reprobar a los alumnos en pandemia, y si existe un desinterés de los padres de familia respecto a la educación de sus hijos, Gonzalo Ramírez, director de la Escuela Primaria Alfredo V. Bonfil Pinto, en Cancún, comenta:

“Creo que sí porque muchos niños pasaron al siguiente ciclo con un rezago total. La autoridad nos obligó a pasarlos pero no están preparados. A pesar de los programas y la educación a distancia, hay muchos hogares que no tienen televisión ni internet y tampoco los padres de familia pueden ayudar a sus hijos de quinto o sexto año porque ellos no tienen estudios. En lugar de beneficiar, los terminamos perjudicando. Además, es cierto que los padres de familia no cumplieron con dar seguimiento a los trabajos de sus hijos porque sabían que las escuelas tenían la obligación de pasarlos de año, entonces hubo gran indiferencia tanto de papás como de estudiantes y al final los únicos perjudicados son ellos”.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí.