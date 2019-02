SEDETUS encabeza Primera Sesión del Consejo Ciudadano Consultivo en Quintana Roo

Carlos Ríos Castellanos, secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), al encabezar la Primera Sesión de los consejos consultivos ciudadanos del programa Juntos Hacemos Más, expresó “el Consejo Consultivo es una herramienta del gobernador Carlos Joaquín para combatir la pobreza, mejorar las condiciones de vida y consolidar un gobierno transparente y cercano a la gente, porque ustedes son la mejor vía para conocer las necesidades que les aquejan”,

Durante la Sesión, se informó a los consejeros el avance de obra que realiza la SEDETUS, entre ellos el programa de Vivienda con el que se construyen 300 Viviendas Dignas para igual número de familias en Cozumel, así como la entrega de 720 Títulos de Propiedad otorgados durante el año 2018 en el municipio de Benito Juárez, lo que suma en total tres mil 125 títulos entregados en la presente administración, lo permite avanza para disminuir la desigualdad.

La consejera ciudadana Enna Imelda Torres Cross, dijo que las acciones que se realizan dentro de una comunidad, no son responsabilidad exclusiva del gobernador Carlos Joaquín; si nosotros como ciudadanos no tomamos nuestra responsabilidad en acciones sociales con ayuda de las autoridades sumando a otros ciudadanos, no habrá posibilidad de cambio, por eso agradezco al gobernador habernos tomado en cuenta para participar, a través del Consejo Ciudadano.