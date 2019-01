SECTUR podría trasladarse a Chetumal

La Secretaria de Turismo (Sectur) se pretende establecer en Chetumal precisamente para que sea la punta de lanza que permita crear la infraestructura que requiere la ciudad capital del estado, para que no sólo sirva para la operación eficaz de la dependencia federal, sino que también aporte para impulsar el crecimiento que requiere el sur de Quintana Roo.

Así lo señaló el senador José Luis Pech Várguez, quien puntualizó que no hay hasta ahora ningún pronunciamiento del titular de la Sectur, Miguel Torruco Marqués, que haga suponer que la dependencia no se instalará en Chetumal y precisó que en todo caso es una decisión del presidente Andres Manuel López Obrador y no del secretario, con quien, sin embargo, dijo que se reunirá el próximo miércoles para exponerle por qué conviene cumplir la promesa del primer mandatario.

Pech Várguez está convencido de que la Secretaria de Turismo se trasladará a la capital de Quintana Roo, porque se trata de un compromiso de campaña del ahora mandatario de la nación, quien se destaca por cumplir lo que promete, además de que entiende perfectamente que una acción de este tipo permitiría a Chetumal y al sur del estado contar con una instancia que sin duda ayudaría a sacar a la zona de la depresión económica en la que se encuentra sumida.

Apuntó que los argumentos con los que se pretende descalificar a Chetumal como apta para albergar a la Sectur, es precisamente una de las razones por las que el presidente López Obrador visualizó con certeza, que trasladar a la capital quintanarroense esta dependencia federal, servirá para promover la creación de la infraestructura de la que aún adolece.

Tal vez te interese: Realizan fumigación preventiva en 50 centros educativos de Cozumel

Dijo el legislador federal que no es ninguna noticia decir que Chetumal carece de la infraestructura necesaria para albergar debidamente a la Sectur, pero esa es una de las tantas razones por las que es necesario el traslado de la citada secretaria al sur de Quintana Roo, porque eso generará empleos y condiciones que apoyen el crecimiento económico en la región.

De la misma forma, apuntó que también debe tenerse claro que la infraestructura no es la única razón por la que es necesario que instituciones del gobierno federal han empezado a salir de la Ciudad de México, sino que también tienen mucho valor los criterios de la descentralización propuesta por Lopez Obrador, los cuales van acordes a los sectores productivos que hay en cada región del país, y en ese sentido es que la Secretaria de Turismo se trasladará a Quintana Roo, en particular a Chetumal, que requiere de apoyo para que su gran potencial despunte como un complemento del turismo que domina en el norte, con una oferta diferente, más enfocada hacia la naturaleza y sus bellezas, además la cultura, con la gran riqueza arqueológica.

El senador José Luis Pech también indicó que la creación del Tren Maya requiere del apoyo de una institución como la Sectur, en especial si se considera que el ferrocarril tiene como uno de sus principales objetivos impulsar la actividad turística y deberá convertirse en un relevante instrumento para generar el crecimiento turístico en el sur del estado y de manera más amplia, en el sur de la península de Yucatán, que es la región menos favorecida de esta parte del país.