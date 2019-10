Ruega familia ayuda para su paciente grave en el Hospital General de Playa.

El polémico Hospital General de Playa del Carmen.

Ana Consuelo Vázquez Martínez, es el nombre de la joven que busca desesperadamente ayuda para su progenitora de 66 años, internada en el Hospital General de Playa del Carmen ante el riesgo de muerte debido a una hemorragia interna y que no ha podido ser atendida debido a la falta de laparoscopía o de una ambulancia que pueda trasladarla a otro sitio en donde le brinden la ayuda.

Según la afligida familia, Paulina Martínez Cobón, de 66 años, internada en la cama 218, ingresó grave al Hospital General de Playa del Carmen víctima de una hemorragia severa que la mantiene entre la vida y la muerte; la familia de escasos recursos se comunicó desesperadamente a La Verdad con la esperanza de que alguien pueda ayudar a evitar una desgracia que podría evitarse con el servicio de laparoscopia o de una ambulancia en el Hospital General.

Según la joven, su madre está hospitalizada desde hace tres días y se desangra todo el tiempo, ante la indiferencia del personal médico a cargo del director Francisco Granados Nava quien hasta el momento se ha negado a dar entrevistas a este medio tras ser exhibidas las irregularidades en el nosocomio durante la visita sorpresa del contralor del estado de Quintana Roo, Rafael Antonio del Pozo Dergal.

A 48 horas de espera por una ambulancia, a la paciente de 66 años le han realizado hasta seis transfusiones de sangre, pero sin el equipo de laparoscopia su vida corre gran peligro, explicó Ana Consuelo Vázquez Martínez.

“No hay mejoría porque no tienen ese estudio, pero ellos no nos apoyan ni con la ambulancia”, dijo en entrevista.

“Estoy recurriendo a todos señor, porque mi madre se está muriendo y ahorita lo que mis hermanos quieren... es trasladarla a Chiapas porque acá no le dan atención (...) el sábado la revisó el médico y me dijo que no tiene nada y saliendo del cuarto vuelve a desangrarse, que le juro me dejaron ahí sin poderme prestar una silla de ruedas ni apoyarme una enfermera para ayudarme”.

Finalmente la joven puso a disposición de quien pueda ayudarle el teléfono 984 255 6105 y llamó urgentemente a las autoridades estatales para intervenir en el caso ante la ausencia de la presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete.