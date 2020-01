Rotundo NO a Operativo Mochila en Quintana Roo

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) aplicó un nuevo “portazo” al operativo mochila, a pesar de que es la dirigencia estatal de padres de familia que promueve su implementación en la entidad.

En un comunicado avalado por los integrantes del Consejo Consultivo de la CDHEQROO, se señaló que Operativo Mochila, tal y como se ha planteado y aplicado, es una medida invasiva, no fundada ni motivada legalmente.

“Se le considera (una medida) poco evaluada, sin indicadores o evidencia de resultados y que además no cuenta con criterios de homologación, que finalmente vulnera la dignidad humana”, se agrega.

Hay que destacar que el presidente de la Asociación Estatal de Madres y Padres de Familia, René Acosta, afirmó que, tras los hechos violentos ocurridos en una escuela de Torreón, Coahuila, y una supuesta amenaza de ataque en un plantel de Cancún, buscaban el consenso para aplicar el Operativo Mochila en la entidad.

Incluso, el líder de los padres de familia manifestó que ya promovía un encuentro con el presidente de la CDHEQROO para acordar una estrategia que permitiera aplicar la medida sin vulnerar los derechos de los estudiantes.

Sin embargo, a través de su Consejo Consultivo, el organismo señaló que se pronunciaban en que se atendiera la obligación constitucional de una educación basada en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con enfoque de derechos y de igualdad sustantiva y priorizar el interés superior de la niñez.

Al igual que la sociedad en su conjunto, lamentamos los hechos acontecidos en Torreón, Coahuila, así como nos preocupa las presuntas amenazas en una institución educativa en Quintana Roo, y por ello el debate debe ser encausado a atender las causas más profundas de la violencia, se señala en el comunicado.

También se destaca que, en el entendido que las instituciones educativas son creadas para ser espacios destinados a la enseñanza, “como sociedad no podemos pretender proteger de la violencia a la población estudiantil vulnerando (paradójicamente) sus derechos fundamentales”.

Se insiste en el documento que el Operativo Mochila es invasivo, además de discriminatoria, porque prejuzga que la población de estudiantes cometerá algún delito, puesto que solo son aplicados a ésta, mientras que la misma medida no es aplicada a todos los miembros de la comunidad escolar (docentes, administrativos, etc.) y que éstos no comenten delitos.

El comunicado está firmado por los siete integrantes del Consejo Consultivo de la CDHEQROO.

