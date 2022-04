Rosa Aurora regresa a la televisión mexicana, revela Alma Cero en exclusiva

La actriz Alma Cero reveló en entrevista exclusiva con para La Verdad Noticias sus nuevos proyectos en los que destaca su participación en una serie de comedia y por primera vez en un reality show donde se puso al límite según sus propias palabras, sin embargo lo más emocionante para la popular comediante es el regreso de uno de sus personajes más queridos por el público mexicano, Rosa Aurora de ‘María de Todos los Ángeles’.

“Cuando dices el regreso de Rosa Aurora, me da mucha risa porque uno de los capítulos es ‘El Extraño Retorno de Albertatzin’, esta divertido porque es el primer sitcom de fantasía hecho en serie, hemos visto varias novelas en televisa especialmente infantiles que utilizan la fantasía, que sí los perritos hablan y ese tipo de cosas, pero aquí es fantasía con sitcom, es comedia de situación y serie y que lleva su principio y su fin durante estos 13 episodios, es muy padre y muy divertida”.

El concepto de la producción es algo que atrapó a Alma Cero, pues si bien su personaje es hoy en día parte de la cultura popular del país, reveló que le emociona que se toquen temas de la historia de este país.

“Estoy contenta con el estreno de ‘Albertano Contra los Mostros’, ¡cállate!, es muy padre porque la serie supuestamente hay un momento que vamos al pasado, estamos hablando al siglo XVII, con Albertatzin y en esa época existía la inquisición y que las brujas, por cierto hay un personaje increíble, hablamos de una Casilda interpretada increíblemente por Olivia Collins”, reveló la actriz.

La serie fue creada por Luis Cravioto y Carlos Miramontes, escrita por Ariel Miramontes, Jesús Salcedo, José Luis Guarneros el Macaco y André Barrén.

“Estamos hablando de casi todo el equipo que hizo el universo de ‘María de Todos los Ángeles’ de donde surge este personaje tan increíble que es Albertano y que es un spin off al igual que ‘Nosotros los Guapos’, me da un gusto enorme que Ariel me haya invitado a formar parte de este universo con una historia nueva que es ‘Albertano Contra los Mostros’ y es increíble”.

La serie se estrenó antes en Estados Unidos por medio de Univisión y dos semanas después en México por lo que aún no se ve la participación de Alma Cero en la serie de comedia de situación pero que se verán en un par de semanas en televisión abiertas, pero el hecho de compartir una fotografía junto a Ariel Miramontes ambos caracterizados como Rosa Aurora y Albertano ha causado furor en las redes sociales.

“Fíjate que todavía no llega mi capitulo, yo soy fan y veo la serie cada domingo aunque esté en el teatro pongo mi aplicación de la serie, soy fan me tiene enganchadísima la historia, mis capítulos son más pasando la mitad de la historia”, dijo “Pero las fotos que compartimos en las redes sociales fueron muy bien recibidas, la gente muy cariñosa y eso no lo puedo pagar, la gente que ve a los hermanos juntos, apoyándose y con mucho cariño echan porras y piden la temporada tres de ‘María de Todos los Ángeles’ que si la película, todo esto ya está la memoria colectiva de la gente, ¿quién no tiene una prima como la Rosa Aurora, un hermano como el Albertano?, es maravilloso y en esta ocasión estamos viendo algo que nos remite un poco al Santo Contra las Mujeres Vampiro”, comentó Alma Cero.

Otro de los elementos que estarán presentes en este proyecto será la incursión de la cinematografía mexicana de luchadores, en la que ha destacado el Santo.

“El arte de André Barrén te lleve a ese momento en esas historias que son totalmente México, y que está dentro del imaginario colectivo de este país y además con todo esto de los “mostros”, te llevan al pasado con estas películas hechas con “bajo presupuesto” y lo pongo entre comillas lo de bajo presupuesto porque parecía que estaba hecho a propósito para matarte de la risa”.

Otra de las grandes sorpresas es el regreso de actores y actrices que han formado parte del universo de la serie inicial y protagonizada por Mara Escalante, mejor conocida como Doña Lucha.

“Todo lo que queremos y añoramos en esa época y pues imagínate tenemos una Olivia Collins y una Maribel Guardia como villanas, preciosas en esta nueva serie, es una delicia estar viendo eso, teniendo a personalidades entrañables como Benito Castro, o Monserrat Marañón que era la Betza en ‘María de Todos los Ángeles’ y que ahora tiene un personaje increíble que se llama doña Catita y además nuevas figuras, nuevos actores como Paola Fernández que hace a Encarnita que es la nueva galana de aquel, a Sergio Lozano haciendo un antagónico muy divertido y nuestro querido Macaco”.

Destacó que está muy contenta de que la Rosa Aurora llegó a poner orden en los capítulos de la serie que ha sido muy bien recibido por el público.

Alma Cero además participará en el reality show Inseparables 3, que es una competencia de parejas de famosos que pasan por pruebas físicas y de conocimiento de la pareja, en donde participó junto a su actual pareja René de la Parra.

“Este próximo 2 de mayo no se pierdan, aprovechando el comercial, en Zona 5 a las 8 de la noche de lunes a jueves vamos a estar allí en Inseparables 3 que fue una experiencia increíble eso sí te puedo decir, lo curioso es que yo había dicho que en la vida voy a hacer un reality y tómala más rápido cae un hablador que un cojo, sin embargo fue una experiencia muy agradable, inolvidable, padrísima que le agradezco mucho a Dios primeramente, a la empresa que nos tomara en cuenta a René (De la Parra) que haya dicho ¡órale va!, ya que es cosa de dos y allí aprendes mucho la verdad, pero si, está muy fuerte”, señaló Alma Cero en exclusiva para La Verdad Noticias.

Señaló que las pruebas fueron difíciles y que a pesar de las ventajas que tuvieron otras parejas por haber participado recientemente en otros realitys, sacó esa parte de Rosa Aurora para dar batalla.

“Te voy a decir una cosa, porque más o menos ya spoilearon quienes estarán, yo no puedo adelantar nada por contrato, pero ya sabemos más o menos quienes son las parejas, imagínate estar compitiendo con chavitas a la que a la más grande, bueno Lilí Brillanti es un poquito menor, pero fuera de allí a la más chiquita yo le llevaba 10 años, increíbles, y son entrenadas amazonas, divinas y que yo les llevaba a algunas casi 30 años, pero no me iba a dejar y como ya sabes llevo una Rosa Aurora adentro (carcajadas) y además René también estuvo compitiendo con unos guerreros impresionantes que ya habían estado en realitys, de entrada te admito estuvimos con parejas muy competitivas” finalizó la actriz a este medio del Caribe Mexicano.

