Rompen convenio agencia de viajes con Hotel Hard Rock por feminicidio de Ana

Parece que el feminicidio de Ana Gómez no le importó al Hotel Hard Rock Riviera Maya, pues además de no darle apoyo a los familiares de la víctima, no ha querido dar alguna declaración al respecto y ahora vuelve a estar en polémica, ya que una agencia de viajes rompió relación con dicho complejo, ¿será que ahora si hable?.

A través de las redes sociales, la agencia de viajes Riviera Maya Tours, anunció su rompimiento con el complejo turístico antes mencionado y sus diversas sucursales en el estado, debido al cuerpo hallado sin vida en dicho lugar de la joven Ana Gómez, el comunicado refiere que por la falta de seguridad hacia los empleados y huéspedes, deciden romper el convenio.

Se le van las agencias al Hotel Hard Rock

“La decisión de cortar relaciones con Hard Rock Riviera Maya y demás sucursales es por temas que se presentaron en el paso del tiempo con nuestros huéspedes, es decisión de nuestro negocio el decidir con qué hoteles hacemos reservas o con cuáles no, al igual que cada seguidor o posible cliente. Tiene todo el derecho, de solicitar o no nuestros servicios”, escribieron en sus redes sociales.

Añadieron que, tomar esta decisión no fue para publicidad a ellos mismo, “Jamás utilizaremos como publicidad algún hecho en específico por esa razón evitamos mencionar las cosas. Entendemos que no a todos les puede gustar. Nuestro criterio es la seguridad primero”, escribieron en su cuenta oficial Riviera Maya Tours.

Sigue investigación del feminicidio de Ana Gómez

Recordemos que Ana Gómez fue hallada sin vida en el acceso de empleados del Hotel Hard Rock Riviera Maya; las autoridades descubrieron que la mujer además de tener heridas en todo el cuerpo, tenía signos de violación, por lo que dieron parte al área de feminicidios para que lleven acabo la investigación.

Luego de varios días, confirmaron el feminicidio de Ana, así como la detención del presunto culpable, quien participó en el asesiato, se trata de Carlos “G” y laboraba como guardia de seguridad del hotel antes citado, según la Fiscalía de Quintana Roo aparece en los videos de las cámaras de seguridad del C4. La Verdad Noticias.

