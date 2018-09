Romalda Dzul rindió su segundo y último Informe de Gobierno Municipal en Tulum 

Enmarcado en un escenario con adornos patrios a Presidenta Municipal de Tulum, Romi Dzul Caamal, rindió su segundo y último informe de gobierno a la ciudadanía de Tulum, donde enfatizó los avances en diversos ejes como salud, educación, seguridad y finanzas.

Acompañada de autoridades civiles y milita­res, así como empresarios e invitados especiales y después de agradecer a su familia, principalmente a su hijo, a sus amigos, colaboradores y autoridades tanto estatales como federales, la Presidenta Municipal hizo entrega del libro oficial de su informe de actividades a los tres poderes del estado.

Como invitado de honor en esta Quinta Sesión Pública Solemne estuvo el Gobernador, Carlos Joaquín González, además de otras autoridades del estado como José Antonio León Ruíz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, y Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Diputado Presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, quienes conformaron el presidium.

“Estoy de pie porque Dios me sostiene; me mantengo firme, porque Dios me sustenta”, fueron las primeras palabras de la presidente municipal, Romalda Dzul Caamal, en el inicio de su discurso de su Segundo Informe de Gobierno.