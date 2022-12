¿Piratas del caribe?, la misteriosa muerte de 4 pescadores en Isla Mujeres

¿Robo en altamar?, Investiga la Fiscalía muerte de pescadores

Cuatro pescadores desaparecieron el domingo 11 de diciembre, después de haber zarpado al norte de Isla Mujeres. Tres fueron hallados sin vida y uno sigue desaparecido. La alcaldesa Atenea Ricalde confirmó que fueron víctimas de la privación de la vida en altamar, por lo que la Fiscalía de Quintana Roo abrió la carpeta de investigación.

Hasta la tarde del martes 13, las autoridades habían informado que el cuerpo del cuarto hombre aún no había sido localizado, por lo que las labores de búsqueda iban a continuar hasta agotar todos los recursos.

¿Víctimas de piratas?



De acuerdo con Jaime Alejandro Canché Ordóñez, presidente de la cooperativa Makax en Isla Mujeres, indicó que aún no hay información precisa de cómo ocurrieron los hechos, pero no descartan que, por la manera en que fue encontrada la embarcación de los pescadores y el cuerpo de ellos, hayan sido víctima de robo por parte de piratas.

“Esta práctica es muy común de los delincuentes conocidos como piratas, los cuales no son muy comunes en Quintana Roo, pero sí se ha sabido de casos de estos tipos en la entidad, que también han ocurrido en otros estados de México”, dijo.

Detalló que los pescadores salieron a buscar langosta y que no era la primera vez, era una práctica que a diario hacían y siempre regresaban durante la tarde, pero al ver que no llegaron de nuevo al puerto, de inmediato activaron los protocolos de búsqueda. Fue a las 18:00 horas cuando encontraron la embarcación llamada “Fragata”.

El bote fue hallado a 14 millas al norte de Isla Mujeres, sin los cuerpos. Fue hasta la mañana del lunes cuando localizaron los primeros tres cuerpos. Un pescador sigue desaparecido.

Aún no se sabe los nombres de los occisos, solo se confirmó el nombre de los cuatro tripulantes de la embarcación Luis Fernando Pérez Rosique, Sergio Camal Canul, Rigoberto Tun Pool y Julio César Dorantes Domínguez.

La FGE investiga



Tras el hallazgo de los tres primeros cuerpos, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó que abrió la carpeta de investigación para esclarecer los hechos, además confirmó que en las instalaciones del Semefo están los occisos, en donde les realizará la autopsia para determinar las causas de muerte.

Confirmó que fueron los efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) quienes encontraron a los tres pescadores flotando en los arrecifes de Isla Contoy. La autoridad aún no revela más datos, pero se dijo que los cuerpos presentaban huellas de violencia, sin especificar cuáles.

Esposa se despide



Fue la mañana del martes cuando la mujer de uno de los pescadores mandó un desgarrador mensaje a través de sus redes sociales, quien prefirió omitir el nombre de su esposo.

“Todavía no lo creo amor, no puedo creerlo, porque no pediste ayuda, tú un día me dijiste que si se llegara a hundir la lancha que tú saltarás y que yo fuera a buscarte que mandara a tus amigos a ir por ti. Tu no eras malo y la gente lo sabe, tu dabas todo por mí y tus hijos y ahora qué le diré a chekito de ti”, dice parte del texto.

La mujer reconoció el trabajo que hacía en vida y que con ello la familia tenía de comer en la mesa, pero ahora que no está, ella no sabe cómo vivir sin él.

“Fuiste un gran papá toda, mi familia te quería te apreciaba porque te me fuiste justo, ahora dame fuerzas para no llorar por ti, descansa amor, descansa solo cuídame y cuida a tus chekitos. Y si te lastimaron o pasó algo lo dejaré a la justicia de Dios, pero si solo fue un accidente espero y te hayas ido pensando en nosotros, me dueles tanto que no lo creo, dame muchas fuerzas”, continuó.

Reconoció que ya no tiene fuerzas para continuar y se disculpó con todas aquellas personas que le escribieron, porque no les contestó.

“No tengo fuerzas ni palabras para describir lo que siento él será velado en casa de su mamá y enterrado con su abuelita bella como él siempre hubiera querido estar junto a ella. Todavía no me lo entregan. Muchas gracias”, se despidió.

Atenea confirma que fue asesinato



La noche del lunes, pasadas las 23:00 horas, la alcaldesa de Isla Mujeres confirmó en sus cuentas de redes sociales que los tres pescadores rescatados fueron privados de la vida en altamar y que, a raíz de ello, investigarán qué fue lo que ocurrió.

“Lamento profundamente los hechos ocurridos este domingo donde pescadores de la cooperativa Makax fueron privados de la vida en el mar. Expreso mi solidaridad con las familias de las víctimas, con quienes hemos estado en contacto desde las primeras horas y a quienes seguiremos apoyando en estos momentos difíciles”, publicó.

¿Qué es un barco pirata?

De acuerdo con la Semar son aquellas embarcaciones, barcos o botes, que no cuentan con matrícula y son ilegales. Son utilizados por delincuentes para diversos delitos, para el tráfico de cargamento ilícito, droga y hasta cruce de personas, incluyendo el robo y asalto en altamar.

