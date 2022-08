Robo de tubería deja sin agua a 200 viviendas de Cancún

El robo de una tubería de bronce, en el fraccionamiento Paraíso Maya de Cancún, originó la pérdida de cientos de litros de agua y dejó sin el servicio a más de 200 viviendas de una zona. Sobre la avenida principal se generó un gran charco de agua.



La tubería se encuentra sobre el bulevar Paraíso Maya, entre las calles Cenote Azul y Cenote Dzitnup Ha, en la Supermanzana 107, allí, los vecinos observaron que el “chorro” de agua llegaba a una altura de casi 3 metros de altura y debido a la presión nadie logró detener “la fuente” por lo que llamaron a la autoridad competente.



Los habitantes afirman que la fuga comenzó durante la madrugada y solo unos cuantos lograron enterarse, fue cerca de las 6:00 horas, aproximadamente, cuando Aguakan supo del asunto y cerca de las 10:00 horas acudió para resolver e instalar una nueva tubería con un nuevo registro.



Uno de los encargados dijo a La Verdad que el motivo de este problema fue el robo del bronce, desprendieron toda la tubería y se llevaron los artículos de valor, añadió que ahora procedieron a instalar tubos de pvc, aunque recalcó que tiene partes visibles de cobre y hay riesgo de otro robo.



Justificó que no pueden poner todo de plástico, “ya que la presión del agua es mucha y como este registro abastece a más de 200 viviendas, el plástico no aguantaría tal presión, por ello, sustituimos el bronce por cobre, ahora, evitar el roban, pues ya no está en nuestras manos”, recalcó.



Recomendó a la ciudadanía instalar un tinglado o estructura de concreto que cubra la nueva tubería con su registro y asegurarlo con una reja metálica, para evitar el hurto del cobre y los residentes se queden sin agua durante horas.

