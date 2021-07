Roberto Palazuelos quiere ser gobernador de Quintana Roo

El actor y empresario Roberto Palazuelos mantiene su idea de ser gobernador de Quintana Roo en las próximas elecciones, pero hasta el momento no tomado la decisión sobre cuál o cuáles partidos políticos impulsarán su candidatura, pero destacó que Movimiento Ciudadano es el que más le “coquetea”.

“Ese partido (MC) me coquetea mucho y lo estoy analizando, porque no sé si me iría a la alianza PRI-PAN-PRD o me iría mejor con Convergencia (Movimiento Ciudadano) para estar libre de toda la corrupción y de todas las cosas que los otros partidos nos han dejado en el pasado”, dijo durante una entrevista que le realizó el Diario Reforma.

Palazuelos buscará la gobernatura de Quintana Roo

Roberto Palazuelos analiza cuál partido impulsará su candidatura a la gubernatura de Quintana Roo.

‘El Diamante Negro’ mencionó que una vez que llegue a la política como gobernador de Quintana Roo y termine su sexenio, le gustarían dos cosas: ser recordado como alguien que no robó y como una persona que hizo mucho por la ecología del estado.

“A mí me gustaría ser una persona que pase a la historia como alguien que no robó, como alguien que trajo mucha abundancia, como alguien que protegió a la ecología, que tuvo grandes estrategias de seguridad y de promoción turística. Creo que Quintana Roo no le ha ido bien con sus gobernantes y qué hay una mafia por ahí qué hay que sacar”, apuntó.

Roberto Palazuelos también comentó que no le desagradaría ser presidente municipal de alguno de los municipios quintanarroenses, pero su intención es ser titular del Ejecutivo estatal.

“La cereza del pastel de Palazuelos va a ser la Gubernatura de Quintana Roo, pero bueno, para eso hay que trabajar muy duro, primero hay que concentrarse en la Presidencia Municipal; creo que voy a buscar la próxima, me había mantenido alejado por las ocupaciones que tengo, pero creo que estoy en un momento idóneo para hacerlo”, destacó Palazuelos.

Cabe señalar que el también abogado Roberto Palazuelos, tiene propiedades en por lo menos dos municipios de Quintana Roo, en Cancún (Benito Juárez) y en Tulum, en este último ha establecido sus negocios.

