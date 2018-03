Redacción/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Roberto Borge será trasladado a México en dos semanas. De acuerdo con la declaración de Rosaura Villanueva Arzápalo, fiscal Anticorrupción del Estado, será en un lapso de una a dos semanas cuando el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge sea trasladado a nuestro país. Rosaura Villanueva Arzápalo dijo que los tiempos de extradición principalmente de penden de la PGR e Interpol, no de la Fiscalía General del Estado, sin embargo esta última instancia mantiene a una persona como encargada de dar seguimiento al proceso. Por otra parte la fiscal Anticorrupción ha dejado claro que este proceso no esta relacionado con los tiempos político-electorales, ya que fue el propio Roberto Borge, quien renunciara a los medios legales a su alcance para una impugnación. Por lo que las investigaciones contra todos los involucrados van avanzando con el tiempo y las detenciones que hasta ahora se han realizado tienen que ver con el combate a los amparos que los acusados interponen. Recordemos que a Roberto Borge se le acusa de haber incurrido en un daño patrimonial de más de mil millones de pesos y en otra que es superior a los 400 millones de pesos, esto se deriva de los gastos de la empresa de transporte Vipsaesa.

