Roberto Borge aún no llegará a Quintana Roo

El magistrado del Primer Circuito de la Ciudad de México calificó el juicio contra Roberto Borge como un “asunto político” y bajo ese argumento negó la solicitud de traslado del ex gobernador a Quintana Roo, reveló Rosaura Villanueva Arzapalo, la fiscal anticorrupción.

Rosaura Villanueva Arzapalo

Villanueva Arzapalo reveló: “Me he entrevistado en dos ocasiones con el magistrado de primer circuito de la ciudad de México, quien se ha negado a resolver las solicitudes (de traslado a Quintana Roo) bajo el argumento de que se trata de un asunto político y nos ha dicho que tendremos que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en ese proceso estamos”.

“De lo demás saquen ustedes sus propias conclusiones”, expresó la fiscal, al pedir su opinión sobre el argumento del magistrado que califica el caso Borge como un “asunto político”.

El ex mandatario de Quintana Roo seguirá en un penal del estado de Morelos, mientras se autoriza su llegada a Quintana Roo.

Reconoció que la fiscalía a su cargo no tiene listas al cien por ciento las carpetas de investigación abiertas en contra de Roberto Borge, lo que ha dificultado la petición de su traslado a la entidad, “podríamos aprovechar la oportunidad de que es un delito no grave y traerlo a Quintana Roo”, consideró.

“Y no queremos que nos suceda como con Duarte”, concluyó, al referirse al caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de quien la PGR ya adelantó que no tiene pruebas suficientes para actuar en contra de ese personaje.

Congresos y complicidad

Casos como los de Javier Duarte, en Veracruz, y de Roberto Borge, en Quintana Roo, no se podrían explicar sin la debilidad y la corrupción interna en los congresos de sus estados, afirmó Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“La función de un congreso (local) es ser un contrapeso, vigilar lo que hace el Poder Ejecutivo; cuando estos congresos permiten la discrecionalidad, la opacidad, el manejo de cantidades enormes de dinero, se le está mermando su potencial de vigilancia, de fiscalizador y autoridad moral para enfrentarse como contrapeso”, señaló.