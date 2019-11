Roban moto a una joven de Cancún; la utilizaba como apoyo para su trabajo

Una joven de Cancún se llevó una desagradable sorpresa cuando salió de trabajar alrededor de las 03:00 horas, en la Región 231, cuando se percató que su moto ya no se encontraba en el lugar donde la había dejado, lo cual además de molestia, le causó una gran tristeza, esto al utilizar la motocicleta diariamente para realizar sus labores.

Derivado de lo anterior la afectada por este robo, con un emotivo mensaje publicado en las redes sociales y varias imágenes, pide a los usuarios ayudarla a encontrar su vehículo, el cual señala que se compró con mucho esfuerzo, trabajando en varias ocasiones horas extras para poder tener el dinero suficiente.

Se trata de una moto color negro con gris, con placas de circulación VGZ7P, de Quintana Roo.

“Buen dia hoy me tocó a mi como está la delincuencia en Cancún Ayudenme a recuperarla Hoy aproximadamente a las 3 de la mañana me robaron mi moto en la región 231 Yo estaba saliendo de trabajar Cuando me percaté que mi moto ya no estaba por favor es mi apoyo a mi trabajo se los pido de todo corazón, Que me ayuden! Compartiendo la publicación por si la ven Hoy por mi mañana por ustedes, Con mucho esfuerzo hace uno para comprarse una moto para que lleguen y te la arebaten, Numero de placa VGZ7P”, (sic).

La mujer pidió a todos los usuarios que vean su publicación compartirla con todas sus amistades o familiares, para lograr una gran difusión sobre su situación, esto con el único objetivo de intentar localizar y recuperar su motocicleta en el menor tiempo posible.

Las respuestas sobre este caso no se hicieron esperar y la mayoría de los internautas se comprometió a compartir este hecho, además de escribir palabras de ánimo para esta cancunense afectada por los delincuentes.