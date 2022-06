Roban documentos a Luis R. Conriquez en Cancún, no puede viajar, cancela fechas en EU

A través de sus redes sociales, el cantante de música regional mexicano Luis R. Conriquez anunció que le habían robado sus pertenencias, esto durante un concierto que dio en la ciudad de Cancún.

Pidió le regresen sus pertenencias pues dentro de sus bolso cargaba con su pasaporte y también la visa entre otras cosas.

“Para toda la plebada que asistió al concierto de aquí en Cancún, les informó que me robaron el Belkin (bolso tipo cangurera), no lo encontré, lo agarraron de la camioneta en la que venía. Allí traía mi visa, mi pasaporte plebes”, denunció el cantante.

El “Belikin”, aún no ha sido encontrado por lo que ha preocupado a sus fans pues el Cantante necesitaba esos mismos para cumplir con su agenda de trabajo en Estados Unidos pero ahora no puede abordar su avión, por lo que se quedó varado unos días en esta ciudad.

“Si alguien se lo encontró, devuelvanmelo. Trae dinero a lo ver… que no me entreguen el dinero, nomás regrésenme el pasaporte y la visa de favor plebes, aquí les voy a dejar este mensaje para que me escriban aquí. Un paro a toda la gente de Cancún”, pidió Luis R. Conrriquez a través de sus redes sociales.

Este inconveniente ha perjudicado al cantante que después de 24 horas ha tomado la decisión de posponer dos de sus presentaciones que tenía planificadas en los próximos días en Estados Unidos y a donde no puede ingresar momentáneamente por no contar con su pasaporte y la visa de trabajo.

“Para toda mi plebada de Atlantic City, y Frederick Maryland, les informamos que aún no encontramos nuestro pasaporte ni la visa. Así que vamos a tener que posponer la fecha con ustedes” dijo el cantante que un día antes estaba feliz de que la gente de Cancún supiera sus canciones.

