Roban bicicleta a médico de Cancún, la usaba para llegar al hospital

De nueva cuenta un médico de Cancún fue víctima de un hecho donde se vio perjudicado, esto luego de que los amantes de lo ajeno decidieran robarle su bicicleta, la cual era su único medio de transporte para trasladarse al hospital donde trabaja, causándole gran molestia e indignación.

Lo anterior fue denunciado en redes sociales por el doctor afectado quien explicó que su bicicleta junto con la de su compañera de departamento habían sido sustraídas por la noche del edificio donde viven, todo esto mientras ellos dormían, descubriendo este reprobable robo cuando pretendía dirigirse al trabajo.

Le roban su bicicleta a médico de Cancún

Ante esta situación el medicó lamentó como los ladrones no les importa cuánto pueden perjudicar a una persona robándole su bicicleta, la cual asegura no valía más de mil 500 pesos, pero al no tenerla perdió su medio de transporte.

El edificio donde ocurrió el robo está ubicado en la Supermenaza 64, en Cancún y para tratar de recuperar su bicicleta, el doctor solicitó el apoyo de los usuarios de redes sociales.

A continuación te dejamos la denuncia ciudadana del médico afectado:

“Ayuda Hola soy médico, en este momento resido en la ciudad de Cancún, mi único medio de transporte era una bicicleta la cual fue extraída junto con la de mi compañera, de mi edificio mientras todos dormían, no estoy enojado, estoy triste de ver cómo le pueden afectar la existencia a alguien por chingarse 1000-1500 pesos que valía esa bici. Espero esa persona haya estado muy necesitada y que le aproveche. Si alguien la ha visto, estaría fenomenal que avisara para comunicarme con las autoridades y si alguien vende una económica estaría aún más agradecido. Gracias, buen día El edificio está en la SMZ 64”, (sic).

Te puede interesar: VIDEO: Tiburones disfrutan de las playas de Cancún antes del regreso de humanos

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y los cibernautas reprobaron este hecho, además de manifestar el apoyo al doctor para tratar de encontrar su bicicleta.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ