La Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Rodríguez, reconoció que es difícil pronosticar el nivel de participación ciudadana durante la consulta para enjuiciar a expresidentes y que se realizará el primer domingo de agosto próximo.

Y es que, según dejó en claro, no se trata de una elección como tal, sino de una dinámica de opinión, de ahí la complicación de vaticinar el nivel de participación.

Un punto que reconoció juega en contra son las estadísticas, ya que las cifras de votación que se obtuvieron durante la pasada jornada de votación del seis de junio fueron de apenas 44.33 por ciento del Padrón Electoral.

Más aún, en 2018 el nivel de votación fue de un bajo 22 por ciento, lo que refleja un panorama de incertidumbre con relación a la participación social durante la consulta ciudadana.

Ejercicio democrático

Por ello, Claudia Rodríguez convocó a los quintanarroenses a participar en la consulta popular, ya que es un ejercicio democrático de relevancia, que permite al ciudadano involucrarse en las cuestiones públicas y políticas de nuestro país.

De igual forma, por no ser un ejercicio donde la ciudadanía elige a sus representantes populares, la Delegada del INE aclaró que, hasta el momento, no se tiene previsto implementar la llamada Ley Seca, tal y como se aplica durante una elección constitucional.

Riesgo de baja participación en consulta contra expresidentes.

Como se sabe, durante cada jornada de votación se prohíbe la venta de bebidas embriagantes, como parte de las medidas para prevenir desmanes.

En este contexto, explicó que al no tratarse propiamente de una elección, no se ha considerado limitar la venta de licor, no sólo en el Estado, sino en el País.

Puntualizó que la consulta popular es considerada como un ejercicio democrático participativo, por lo que conminó a los quintanarroenses a que formen parte de ella.