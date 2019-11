Rickie Fowler retira su participación del Mayakoba Golf Classic

Rickie Fowler, una de las estrellas más reconocidas a nivel internacional del golf, retiró su participación del Mayakoba Golf Classic de su edición 13 a celebrarse del 11 al 17 de noviembre, en el campo de golf “El Camaleón”, en Mayakoba.

Esta sería su participación número tres en 2017 finalizó en segundo lugar, y el año pasado, empató en la posición 16. “Lamento no poder jugar en Mayakoba la siguiente semana. Como muchos ya saben, hace un par de semanas me casé con mi esposa Allison y disfrutamos de una hermosa luna de miel, pero regresando a casa, me enfermé de una bacteria intestinal”, declaró, Rickie Fowler.

El también campeón del Waste Management Phoenix Open mencionó que aún no se encuentra preparado para esta competencia internacional que se realizará en la Riviera Maya el 11 de noviembre.

Por otra parte ya se encuentra listo el field de jugadores que participaráan en esta competencia internacional. El field de 132 jugadores estará completo el lunes por la tarde, con los cuatro nombres que saldrán del Calificatorio que se jugará en el Club de Golf Iberostar Playa Paraíso.

Los equipos del Presidents Cup (el equipo Internacional y el equipo Norteamericano), que se jugará el siguiente diciembre, fueron finalizados el dia de ayer. Siete jugadores de estos equipos estarán en el field la próxima semana.

Abraham Ancer será el primer mexicano en la historia en participar en este evento bianual y se unirá a Joaquín Niemann, Jason Day y C.T. Pan en el equipo internacional. Matt Kuchar, el campeón defensor del Mayakoba Golf Classic, se une a Tony Finau y al vice-capitan Zach Johnson en el equipo Norteamericano.

Estos siete jugadores estarán participando en Mayakoba la siguiente semana. Jugadores Latinoamericanos en el field: Actualmente hay 14 latinoamericanos confirmados para el Mayakoba Golf Classic.

Se podrán sumar más, después del Calificatorio que se jugará el próximo lunes, del cual saldrán cuatro jugadores que se unirán al field, para llegar a un número total de 132 competidores.

Estos son los representantes por país: México (7)—Abraham Ancer, Roberto Díaz, Álvaro Ortiz, Carlos Ortiz, José de Jesús Rodríguez, Sebastián Vázquez, Kristoffer Ventura.