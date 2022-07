Reyna Fierro erizó a los cinco coaches en La Voz, es de Quintana Roo

Reyna Fierro salió al escenario muy segura de su voz y con una versión propia del tema Corazón Partido del español Alejandro Sanz. Sorprendió a los cinco coaches que optaron por voltear casi al mismo tiempo sus sillas apenas escucharon el estallido del coro.

"Yo empece a cantar las primeras dos partes de la canción que son algo lentas y no se voltearon y miré al cielo y dije 'hay dios mío no se van a voltear, lo que sea que tú quieras', comenzó el coro y los cinco coches se voltearon y sentí más nervios porque es diferente a cantar y que no te vean a qué te estén mirando estos artistas", comentó en exclusiva.

Reyna fue la última quintanaroense que resultó elegida para estar en el programa de La Voz.

Para poder llegar hasta ese momento han pasado 22 años de carrera y decenas de audiciones en diferentes programas. Su sueño era ir a La Voz España y quedar con el equipo de Bisbal pero ella decidió estar en el equipo de Yuridia en la versión mexicana ya que en los últimos días la soñó.

"Yo estaba indecisa porque yo quería escoger entre David Bisbal y Yuridia porque siento que mi escencia teine mucho que ver con lo que ellos cantan, porque son baladistas y poperos y en esa dirección me siento más identificada musicalmente. Entonces pensaba en David y Yuridia, todo el tiempo pero dos días antes soñé a Yuridia y me vi cantándole a ella", confesó la integrante del equipo de la sonorense.

Los coaches en esta temporada son más humanos y sinceros, compartió la portomorelense que se sintió cómoda al convivir con los artistas.

"Yuridia es una persona real, humana que te abraza sinceramente y las palabras que te dice son sinceras eso es lo que tengo de Yuridia en el momento que me abrazo y es con lo que me quedo de mi coach", compartió.

La siguente semana Reyna Fierro estará en la siguente etapa de la contienda que son las famosas batallas en donde se enfrentará a elementos del mismo equipo para poder ser vencedora y acercarse a la final de La Voz y ser ganadora.

