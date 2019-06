Revocar concesión de Aguakan, está en marcha: AMLO

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la revocación de la concesión a la empresa Aguakan, que opera en Isla Mujeres, Puerto Morelos, Benito Juárez y Solidaridad, está en marcha, porque es un “compromiso adquirido y los compromisos se cumplen”.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, La Verdad de Quintana Roo le preguntó sobre este tema, y respondió que este caso ya fue atraído por la Federación, con respeto a la soberanía de las autoridades locales y estatales, quienes son las encargadas de resolver el problema.

En la mira Aguakan por abusos en las tarifas, pésimo servicio y contaminación de cenotes.

Cabe hacer notar que el primer mandatario de visita el pasado fin de semana a Quintana Roo, pudo observar que es una “demanda sentida de la población”, además de que se le entregaron videos y documentos de cómo contamina esta empresa el subsuelo, sobre todo los cenotes y los abusos que comete contra los usuarios a quienes les corta ilegalmente el suministro del vital líquido.

Asimismo se le solicitó que las dependencias federales como Conagua, Profeco y Profepa, la auditen para determinar la contaminación y el abuso por los cobros excesivos, por lo que el primer mandatario ya la “tiene en la mira”, como lo confirmó en su intervención en la conferencia mañanera.

El Presidente ya con pleno conocimiento de esta situación, dijo que es una “demanda sentida de toda la población”.

“Les dije que la solución se lo encargaba a la presidente municipal de Solidaridad y al gobernador de Quintana Roo -Carlos Joaquín González-, con todo respeto a su soberanía, pero les pedí que ayudaran y que iba a intervenir el gobierno federal; es un compromiso adquirido, voy a esperar un tiempo para que las autoridades locales actúen”, respondió López Obrador.

Agregó el primer mandatario que el gobernador Carlos Joaquín González le comentó que el gobierno del Estado tenía interpuesta una denuncia en contra de esta empresa.

En abril pasado el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla anunció que se hará un seguimiento minucioso a la operación de Aguakan en Quintana Roo, por diversas irregularidades.

“Vamos a atender este tema, aquí le damos seguimiento, pero espero que las autoridades locales lo resuelvan. Fue un compromiso adquirido y los compromisos se cumplen”, acotó.

Cabe recordar que Aguakan le debe como contraprestación al estado y municipios más de 4 mil millones de pesos, de acuerdo a cálculos oficiales, de 2016 a la fecha, por lo que tuvieron que intervenir sus cajas las autoridades de la entidad.

Aguakan, campeona en denuncias: Profeco

En abril pasado el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla anunció que se hará un seguimiento minucioso a la operación de la concesionaria de agua potable Aguakan, por la irregularidad en el otorgamiento de la concesión y las numerosas quejas de los usuarios.

El funcionario federal informó que la concesionaria de agua potable ocupa el segundo lugar en número de quejas. “En lo que va de este año la empresa acumula ya 700 quejas, pero durante el 2018 sumó 2 mil 500 debido a cobros indebidos; principalmente los medidores registran como consumo el fluido de aire a través de las tuberías”, recalcó.

En esa ocasión, Sheffield Padilla se comprometió a que ante estas irregularidades se abocarán a revisar la legalidad de los contratos de suministro de agua potable y la naturaleza misma de la empresa, desde el otorgamiento mismo de la concesión que le fue refrendada durante el gobierno de Roberto Borge Angulo (2011-2016) y la concesión en Solidaridad por más de mil millones de pesos en el gobierno municipal de Mauricio Góngora Escalante (2013-2016), prolongándose de manera conjunta en los demás municipios, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Benito Juárez-Cancún, hasta el año 2054, todo ello gracias a la corrupción.

Hoteleros se quejan de Aguakan

Los abusos de esta empresa que gana al año de acuerdo a reportes en la Bolsa Mexicana de Valores son de dos mil millones de pesos por prestar un mal servicio, al grado que el mismo presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón manifestó que: No podemos seguir pagando por descargas de aguas a una compañía que es una concesión y que además utiliza infraestructura de Fonatur; no podemos seguir pagando el metro cúbico más caro del país o de América Latina; no podemos seguir teniendo estas subidas y bajadas en los recibos de agua que tenemos todos, en lo particular como ciudadanos, como empresas, todos sufrimos de esto”, denunció.

También la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Inna German, destacó que se ha platicado la necesidad de inferir para que cambien muchas de las situaciones que se presentan actualmente con la empresa, por lo que el primer mandatario ya la “tiene en la mira”, como lo confirmó en su intervención en la conferencia mañanera a La Verdad de Quintana Roo, como ya se precisó.

Demandaron 22 familias a Aguakan por abusos

Cobros de hasta 15 mil pesos por consumo de agua, cobros indebidos, altas tarifas y cobro de deudas que no le corresponden, son parte de las denuncias que por lo menos 22 familias presentaron ante la aún Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan) en Playa del Carmen.

Los documentos son exhibidos en la recepción de las oficinas de la Profeco ubicadas en calle 10, entre 20 y 25 en Playa del Carmen; están colocados a la vista en el área de “Estrados” y expresamente cada documento muestra los casos, las respuestas e incluso nombres de los afectados, así mismo tiene una leyenda en la parte final en la que pide cuidar la identidad de los demandantes.

Son 22 demandas contra Aguakan las que se atendieron en cinco meses en Profeco Playa del Carmen; 20 son por abusos en el cobro del agua potable, una más por negligencia.

Entre las demandas están 20 denuncias contra Aguakan por cobros no reconocidos por los usuarios del agua potable en Solidaridad, entre ellos el caso de una ciudadana que estuvo de vacaciones, pero el recibo llegó no solo con la tarifa, sino con un excedente como si hubiera hecho uso excesivo del vital líquido.

Otra más es la de un condominio cuyos ocupantes fueron amenazados con cortarles el agua potable si no pagaban un adeudo heredado por la constructora, pero tras el pleito legal Aguakan habría reconocido su error; sin embargo, hasta la fecha no ha devuelto el monto de varios cientos de miles de pesos a los afectados.

Hay entre los documentos, nueve casos en que Aguakan no se presentó ante la autoridad para responder la demanda ante los usuarios, por lo que el caso se evidenció y envió a la sección de Estrados.

Finalmente destaca que a casi todos los procesos se les dio salida de febrero a junio de 2019 y fueron atendidos por el entonces subdelegado de la oficina de Profeco en Playa del Carmen Rubén Aguilar Echeverría; en un solo día, el miércoles 15 de mayo de 2019, fueron atendidas cuatro de estas demandas contra DHC Aguakan, lo que evidencia el cúmulo de irregularidades que la concesionaria del agua potable y alcantarillado tiene sólo, en Playa del Carmen.

Las recientes demandas contra Aguakan

1.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000055-2019

Viernes 7 de junio de 2019

2.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000112-2019

Miércoles 5 de junio de 2019

3.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000144-2019

Miércoles 29 de mayo de 2019

4.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000092-2019

Jueves 23 de mayo de 2019

5.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000067-2019

Miércoles 8 de mayo de 2019

6.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000032-2019

Miércoles 15 de mayo de 2019

7.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000078-2019

Miércoles 15 de mayo de 2019

8.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000086-2019

Miércoles 15 de mayo de 2019

9.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000053-2019

Miércoles 15 de mayo de 2019

10.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000075-2019

Miércoles 17 de abril de 2019

11.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000021-2019

Jueves 04 de abril de 2019

12.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000542-2018

Viernes 22 de marzo de 2019

13.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000551-2018

Martes 19 de marzo de 2019

14.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000421-2018

Jueves 14 de marzo de 2019

15.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000555-2018

Lunes 4 de marzo de 2019

16.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000566-2018

Martes 5 de marzo de 2019

17.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000485-2018

Martes 5 de marzo de 2019

18.- Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000450-2018

Lunes 25 de febrero de 2019

19.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000581-2018

Martes 26 de febrero de 2019

20.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000510-2018

Martes 05 de febrero de 2019

21.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000567-2018

Lunes 11 de febrero de 2018

22.-Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV

Expediente PFC-PCA-B.3/000380-2018

Jueves 07 de febrero de 2019