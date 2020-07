Revés contra exgobernador Roberto Borge

Luego de un debate a distancia de casi cinco horas, la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo logró que un juez negara medidas de sobreseimiento y extinción de medidas cautelares contra el exgobernador Roberto Borge.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo (FECCQROO) logró que un Juez niegue solicitudes de sobreseimiento y extinción de medidas cautelares realizadas por la defensa de Roberto “N”, exgobernador de Quintana Roo, debido a que carecían de razón.

Lo anterior, luego de una audiencia de cinco horas, celebrada a distancia, en la que se trataron dichas solicitudes, en lo que respecta a la carpeta administrativa 154/2017, por el delito de desempeño irregular de la función pública.

El Juez fue muy objetivo al escuchar las partes (Fiscales Anticorrupción y defensores) y resolver en una misma audiencia, ambas solicitudes realizadas.

Debate argumentativo de Fiscalía Anticorrupción

La primera solicitud fue negada, debido a que hasta el momento no existió ninguna razón para acreditar una causal de no existencia del delito, debido a que no se aportaron datos suficientes que permitieran desvirtuar el hecho, motivo de la vinculación a proceso, derivado de la acusación que realizó la Fiscalía Anticorrupción.

Los defensores, en una segunda causal dentro de esta misma solicitud, trataron de establecer la presunta inocencia del vinculado a proceso, pero el Juez aclaró que no era el momento procesal para hablar de esta condición, es decir, para determinar si es inocente o culpable.

Durante un debate argumentativo de casi cinco horas, la Fiscalía Anticorrupción propinó un revés a la defensa del exgobernador de Quintana Roo.

En la segunda petición, sobre la modificación en extinción de la medida cautelar; en específico, sobre la prisión preventiva, el Juez fue certero al resolver que los tiempos han dado la razón a la Fiscalía Anticorrupción; primero, al obtener la vinculación a proceso el día 13 de noviembre de 2019 y, sin excederse en tiempos, la carpeta avanza como lo establece la Ley.

La FECCQROO logró cerrar la investigación en el mes de mayo para después interponer un escrito de acusación, por la entrega indebida de cinco concesiones de transporte en el municipio de Isla Mujeres.

