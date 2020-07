Revés a Beristain; ordena TEQROO reinstalar a delegado de Puerto Aventuras.

Nora Leticia Cerón González, magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) confirmó que el fallo del máximo órgano estatal es que Laura Beristain vulneró los derechos políticos de Tomás Flores Benítez, delegado de Puerto Aventuras, por lo que el TEQROO ordenó que asumiera de inmediato el cargo y se le pagara en su totalidad las prestaciones que le fueron retenidas.

El 14 de abril pasado, Tomás Flores, ex delegado de Puerto Aventuras, convocó a una rueda de prensa en donde no negó haber sido detenido por portación de armas, o el que no tuviera los permisos para portarlas, pero sí explicó que la situación de inseguridad en la delegación es insostenible.

Ante los medios de comunicación dijo que presentó una denuncia ante la Fiscalía, mientras sus abogados trabajan en una solicitud de amparo al considerar que se cometió una injusticia en su caso, debido a que es un personaje querido y trabajador de la comunidad de Puerto Aventuras.

Hasta el momento solo se sabe que la noticia provocó el reconocimiento de los habitantes de Puerto Aventuras a su autoridad local ante los desmanes que privan en la delegación por lo que la imposición de Laura Beristain, Luis Eduardo Pérez Escamilla, deberá dejar el cargo de elección popular inmediatamente.

Buenas noticias para Puerto Aventuras, malas para el clan Beristain

La detención del delegado ocurrió luego que sujetos balearan la casa del dirigente estatal de la CROC, Martín de la Cruz Gómez y de que una cartulina con amenazas, en la que se mencionaba a la delegada de este sindicato, Narda de la Cruz, fuera dejada por otros sicarios en otro punto de la ciudad.

La suspensión de su cargo se dio apresuradamente por la alcaldesa Laura Beristain, luego de ser entregado a la Fiscalía General del Estado, en tanto la Contraloría municipal realiza una investigación en su contra, por presuntamente violar el código municipal de Ética y Conducta para los Servidores Públicos.

Al ser cuestionado, dijo no creer que se generen este tipo de “trabas”, cuando lo que él desea es trabajar y hacer equipo, así mismo acusó que la actual situación se derivaría de su afiliación política, pero dijo que eso ya fue dejado atrás en 2018, después de la elección y la resolución de las impugnaciones.

“Mis respeto a los elementos de seguridad, pero la verdad esperaba apoyo de la administración municipal”, comentó, sobre ser consignado por el delito y que se difundiera el hecho al poco tiempo de ocurrir.

