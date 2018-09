Revertir prorroga de concesión de transporte público en Cancún: dirigentes Morena

El ex diputado local y dirigente de Morena en Cancún, Héctor Ortega Contreras, afirmó que si hay forma de revertir la prórroga que se otorgó por 10 años a los transportistas urbanos, además de que buscarán sancionar a los regidores de su partido que participaron en su aprobación durante la pasada sesión de Cabildo.

En conferencia de prensa, junto con otros dirigentes y militantes de ese partido, criticaron esa medida y advirtieron que serán reportados a la Comisión de Honor y Justicia de su partido para que los sancionen, ya que realizaron un procedimiento “opaco, desaseado y despegado de las normas vigentes”.

Como se sabe entre los regidores que la aprobaron están Julián Ramírez Florescano, Reyna Durán Ovando y Antonio Meckler Aguilera, quienes avalaron un dictamen para otorgar otros 10 años a los concesionarios de transporte (Turicún, Autocar, Bonfil y Maya Caribe), cuando, como se sabe tiene muchas deficiencias y no satisface a la ciudadanía por el mal estado de los autobuses y la forma de conducir de los choferes, deficiencia en las rutas, falta de seguridad, etc.

Erick Sánchez Córdova, representante de Morena en el Distrito 4 ante el INE; Enrique Morales Pardo, ex consejero estatal; Matilde Pérez Carrera, encargada de la defensa del voto en las pasadas elecciones, mediante un comunicado sostuvieron que en los pasados comicios la mayoría de la ciudadanía rechazó a un “régimen de corrupción y privilegios”, por lo que los auténticos militantes deben cumplir con las premisas de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, lo cual en toda la extensión de la frase lo hicieron.

“La población laboral, estudiantil, amas de casa, adultos mayores, discapacitados y en general el municipio de Benito Juárez, (así como los miles de turistas), padecen y sufren la falta de un servicio público de transporte moderno y de calidad”, recalcaron.

Con esto concluyeron “se lesiona gravemente el derecho de los usuarios a tener un servicio óptimo y con las mejores condiciones de calidad y servicio”.

Recalcaron además de que las combis de TTE fueron una violación a la autonomía municipal llegada a cabo por el ex gobernador Roberto Borge y que sin embargo continúan.