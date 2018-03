Retrasadas obras de nuevas vías para la zona hotelera de Cancún

El secretario de Infraestructura y Transporte, William Conrado expuso que está elaborando un proyecto para construir un puente sobre la Laguna Nichupté con la finalidad de aligerar el tráfico vehicular en la zona hotelera, al tiempo de adelantar que se tienen mil 300 millones de pesos para realizar otras obras este año.

El funcionario reconoció que es un tema delicado que va llevar tiempo porque se requiere la elaboración de estudios de impacto ambiental. “Son estudios técnicos muy especializados, ese es un proyecto que el gobernador trae en mente, hace diez días en un evento en Cancún lo mencionó que se está trabajando, esto también es una alternativa más”.

La Ley de Movilidad sigue estancada en el Congreso del Estado y las ciudades y sus pobladores la esperan.

Manifestó que a pesar de que va a tardar el proyecto, “eso no quiere decir que ya no se va a hacer, no sabríamos si este año o el otro, para finales de septiembre a lo mejor se podría anunciar una fecha de inicio”, adelantó.

En entrevista añadió que en dicha edificación, intervendrá el gobierno federal y dependerá de cómo venga el convenio federal, “si lo absorbe para hacer la obra o lo cargan al gobierno del estado pero es un proyecto de mayor envergadura que tiene que ver con muchos protagonistas que vienen allí, entre ellos la iniciativa privada”.

Subrayó que dichos protagonistas son los que intervienen en la zona hotelera,” los náuticos de Cancún, el sector ambiental y transporte, se tienen que conjugar todo eso.

“Los turistas y personas locales van a llegar a la Zona Hotelera mediante el puente. Habrá las dos opciones, habrá quien use el puente, otros el barco, si yo no ocupo un vehículo en la zona hotelera me voy en el barco, es más cómodo”, dijo.

“Ya hay proyectos nosotros tenemos una copia, todavía se tienen que hacer modificaciones porque falta el estudio de impacto ambiental sea aprobado y estudios de campo, dependiendo del tipo de suelo que vayan a encontrar, el tipo de pilas o pilotes, o no sé qué vayan a proponer los especialistas de mecánica de suelos”, indagó.

De los estudios que se han hecho es la mejor alternativa, el puente, pero dijo que lo del barco es un asunto que va ayudar muchísimo pero es un asunto comercial, el otro es permanente y donde intervienen todos los sectores involucrados.

WILLIAM CONRADO Titular de SINTRA

“Son estudios técnicos muy especializados, ese es un proyecto que el gobernador trae en mente, hace diez días en un evento en Cancún lo mencionó que se está trabajando, esto también es una alternativa más”

WILLIAM CONRADO Titular de SINTRA

Ley de Movilidad pendiente

En relación a la Ley de Movilidad, comentó que está en el Congreso para su aprobación y se tienen que respetar los tiempos de los diputados para que saquen esa ley.

Negó que se esté frenando a propósito por las próximas elecciones: “para nada no tiene que ver el tema electorero o frenada por los taxistas, es un asunto de estudios”.

“Todo se quedó cuando se ingresó la ley a la Cámara de Diputados por parte de SINTRA. Tengo una copia del estudio, me pidieron una opinión la mande, pero ellos la tienen que hacer”, resaltó.

Se concluyen obras 2017

En relación a las obras que se realizan, dijo que se está trabajando en lo que se dejó pendiente que “fueron las obras que se contrataron en mes de diciembre para terminar en marzo, son nueve obras, fue una guardería, un centro comunitario, un edificio para la Fiscalía General del Estado, otro para la Atención a la Mujer que está en la Ruta 5, además de unas adicionales para la Dignificación de pueblos, en cuatro de ellos.

En relación al presupuesto 2018, dijo: “estamos comenzando con 19 poblados de un programa que tiene el gobernador Carlos Joaquín González, que se llama ‘Dignificación de los Pueblos’, son 190 millones de pesos en diferentes pueblos, el 70 por ciento son en Carrillo Puerto, hay uno de Bacalar, otro de Othón P. Blanco y los demás en José María Morelos y Lázaro Cárdenas, esa es una segunda etapa”.

Manifestó que el año pasado se hicieron diez pueblos, “tenemos que avanzar porque el promedio es de 50 pueblos anuales. Son calles, alumbrado, parques, juegos, pintura de la delegación, pintura centro de salud, mejorar el acceso del pueblo”.

Se plantea edificar un puente en algún punto de la zona hotelera de Cancún.