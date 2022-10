Retenes en Cancún: o 'cooperas' o vas al corralón

La Policía Municipal y Tránsito de Cancún continúa instalando retenes aleatorios para revisar a los automovilistas. Aunque el Ayuntamiento asegura que estos operativos se realizan para “reforzar las acciones de protección a la ciudadanía”, hay afectados que refutan esta versión oficial y acusan a los policías de extorsionarlos y amenazarlos.

Mario, trabajador independiente, narra a La Verdad Noticias el tormento que vive al pasar en su motocicleta por esos retenes.

“Yo tengo un problema, mi placa trasera me la robaron y cada que hay estos retenes me piden mis papeles. Yo lo muestro todo, la denuncia del robo, mis documentos, y ellos dicen que la documentación ya está vencida, cuando no es cierto”.

Dice que los policías le dan dos opciones: que su moto sea remolcada o que “coopere” con 200 o 300 pesos. Mario les dice a los oficiales que sólo tiene dinero para la gasolina y no carga con más, pero siempre logran sacarle efectivo.

“La moto es mi herramienta de trabajo. Ya son varias veces que en estos supuestos retenes me hacen lo mismo y me sacan dinero”, afirma.

Los policías están muy 'organizados'

Así operan los policías en Cancún

Lo que hacen primero los policías es buscar qué falta está cometiendo o se lo inventan, señala Mario. Después lanzan la amenaza, llaman a una persona en clave y esta les da la línea que deben seguir. La intención siempre es sacar dinero.

“En algunas ocasiones sí me dejan ir, pero en otras me piden dinero. Lo que hacen es llamar por teléfono a quién sabe quién y esa persona les da instrucciones, me amenazan de que se llevarán la moto si no copero con 200 o 300 pesos o llamarán a la grúa. Lamentablemente, por miedo a perder mi herramienta de trabajo, tengo que dar el dinero”.

Mario está esperando el 2023 para tramitar sus nuevas placas, mientras tanto, teme que estas acciones de la policía continúen, ya que a diario sale de casa para trabajar.

“Si estos retenes lo hacen para un bien, está bien; cuando detecten que el vehículo cuenta con reporte de robo, hacer las acciones pertinentes, pero no es justo que lo usen para sacar dinero”.

Para cuidar, justifica el Ayuntamiento de Benito Juárez

Aseguran que operan en la legalidad

Con más de 10 elementos de la Policía Preventiva, dos de Tránsito y tres patrullas, las autoridades municipales instalaron un retén sobre la avenida Lakin, a unos metros de Galaxias del Sol y Arco Norte, con la finalidad, según ellos, de prevenir algún delito y mantener la paz y tranquilidad en la ciudad.

Por más de una hora, los efectivos estuvieron en la zona revisando principalmente a motociclistas. Allí, los preventivos solicitaron a los ciudadanos papeles, como tarjeta de circulación y licencia de conducir, haciendo trabajo de Tránsito.

De acuerdo con el manual de organización de la Policía Municipal, la función principal de la preventiva es realizar recorridos de vigilancia en el sector asignado, mientras que Tránsito es la autoridad que puede solicitar documentos y retirar placas, entre otras cosas, en caso de que el ciudadano haya cometido una falta en el reglamento.

En estos operativos hay grúas en la zona que están al pendiente para remolcar los vehículos, tal como pasó en las diligencias del viernes 21 de octubre, en donde estuvo presente la empresa Cancún Riviera Grúas y Más.

En un comunicado, el Ayuntamiento aclaró que los retenes sirven para “inhibir actos ilícitos y salvaguardar a la ciudadanía”.

“Estas acciones que realizan los agentes policiales, en coordinación interinstitucional, buscan preservar la paz y la tranquilidad, pero, sobre todo, lograr la prevención de la comisión de algún delito, de ahí la importancia de la colaboración ciudadana en la construcción de mayor seguridad para todas y todos”, indicó.

¿Cuánto cuestán las gruas?

De acuerdo con el tabulador oficial emitido por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), las grúas tipo “A” para arrastre de motocicleta y automóviles deben cobrar 528 pesos, más 18.82 pesos por kilómetro recorrido.

Para las grúas tipo “B”, destinadas a camionetas de hasta cuatro toneladas, el cobro es de 607 pesos y 20.62 pesos por kilómetro recorrido.

Todos los servicios tienen un costo extra de 602 pesos por cada hora que dure la maniobra de salvamento.

De inicio, esto es lo que debe pagar un conductor cuando su vehículo es remolcado por una grúa hacia el corralón, donde también hay que realizar un pago.

El tabulador del Imoveqroo especifica que por bicicletas y motocicletas cobran 15.24 por día; por automóviles 48.74; por camionetas 54.83, y por camiones 91.39 pesos diarios.

Así debería de actuar el elemento de Tránsito

Indicar al conductor que detenga la marcha de su vehículo.

Identificarse con su nombre y número asignado.

Informar al conductor la infracción que cometió y mostrar el artículo del Reglamento que lo fundamenta, así como la sanción aplicable.

Solicitar al conductor la licencia de conducir y la tarjeta de circulación.

Aplicar la multa y entregársela al conductor.

Remitir el vehículo al corralón cuando el conductor no presente licencia de conducir, tarjeta de circulación, placas o permiso provisional.

Pedir que un vehículo que esté estacionado en sitio prohibido sea remolcado al corralón.

Patrullas de Cancún con denuncias en redes sociales

12287, 5941, 5839, 5823 y 908

Las denuncias del día a día

815,612 vehículos circulan en Quintana Roo

16,312 han sido remolcados por grúa



