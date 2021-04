Reta Isacc Janix a candidatos a no "chapulinear" cargos rumbo al 2022

El candidato del partido Fuerza por México a la presidencia municipal en Benito Juárez, Isacc Janix Alanís retó a sus adversarios políticos a firmar un compromiso público ante notario publico de no "chapulinear" el cargo si ganan el proceso e ir en busca de un nuevo puesto electoral en el proceso electoral del 2022.

En conferencia de prensa, el candidato del llamado partido rosa, expuso que en lo personal, ya acudió ante un notario publico para firmar un documento en el que se compromete, a que, de ganar las elecciones el domingo seis de junio, se mantendrá en el cargo los tres años que dura el periodo constitucional, sin buscar otro en el próximo proceso.

Las candidatas y los candidatos que realmente quieran servir a los benitojuarenses deben firmar un compromiso que lo harán sin buscar otro cargo en 2022

Acompañado del presidente del Comité Municipal en Benito Juárez de Fuerza Por México, Cristian Herrera Arzápalo, el aspirante a la presidencia municipal, Janix Alanís reto a los demás aspirantes al mismo cargo a firmar un compromiso de no ir por otro cargo de elección popular en caso de que el voto les favorezca...”pero hay que hablar de frente y con verdad”, dijo.

Y abunda: “si el voto me favorece me comprometo a quedarme los tres años en la presidencia municipal”, recalca, al insistir en que es importante que las candidatas y los candidatos deben hacer este ejercicio de compromiso, porque muchos ya piensan en lo que viene en el 2022, es decir, señala que muchos ven este cargo como un trampolín político para sus fines personales.

El candidato de Fuerza por México, Isacc Janix Alanís confirma que ya firmó ante Notario Público un compromiso de permanecer tres años en el cargo si gana el seis de junio

Pidió no engañar más a la población y, decirle con claridad a los benitojuarenses las verdaderas intenciones que tienen y, el porqué buscan sus votos; por lo que invitó a que se hable con verdad a la gente para no seguirlos engañando…”los benitojuarenses merecen un presidente municipal de 24 horas, siete días a la semana, 365 días al año”, recalcó.

Los candidatos que no hablen con la verdad, evidentemente es porque no desean estar los tres años en la presidencia municipal, sino que piensan en solo usar el cargo y engañar a la gente, pues no van a cumplir con sus propuestas de gobierno, la muestra es la inseguridad que vive Cancún.