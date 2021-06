Resultados de encuesta ciudadana, revela que la seguridad en Cancún es mala

De acuerdo a Jorge Escudero Buerba, representante del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, a través de una encuesta realizada a la ciudadanía de Cancún, reveló que la gran mayoría no se siente segura viviendo en este destino turístico.

Según los resultados presentados, en la zona uno que comprende la parte sureste, indica que el 68% de las personas consideran que el entorno donde viven si es seguro, mientras que el 32% lo consideran inseguro, es de mencionar que esta es la única parte de la ciudad que dijo vivir en una zona segura.

Cancún está en rojo

En la zona 2, que comprende la parte noreste, del total de personas encuestadas, el 64% consideran que el entorno donde viven no es seguro, mientras que el 36% lo consideran seguro, en la zona 3 que comprende la parte noroeste, 69% de las personas consideran que el entorno donde viven no es seguro, mientras que el 31% lo consideran seguro.

En la zona 4 que comprende la parte suroeste, el 74% de los cancunenses consideran que el entorno donde viven no es seguro, mientras que el 26% lo consideran seguro. Jorge indicó que, “lamentablemente la tendencia es a la alza y no a la baja” y detalló que la zona más afectada es la 3 y 4, pues son las regiones donde se han registrado mayor número de delitos de alto impacto.

Señaló también que en la zona 4, los resultados de la encuesta, mostró que el 54% de los habitantes percibe como malo el trabajo de la Policía Municipal en cuanto a la atención para prevenir los delitos en su entorno; el 35% lo califica como regular y solo el 11% percibe que la policía hace un buen trabajo en la comunidad.

Recalcó que en estas dos última zonas están las Supermanzanas 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, Avante, El Milagro, Tres Reyes, 94, 97, 99, 200, 224, 254, 259, 219, 510, 327, 324 322, por mencionar algunos y afirmó la encuesta se realizó solo a mil ciudadanos, además, recalcó que “Cancún está en rojo”.

Ninguna autoridad municipal se ha acercado al comité

Por último reiteró hasta a la fecha, ninguna autoridad municipal se ha acercado al comité para entablar algún diálogo para generar estrategias por la percepción ciudadana, pero no hay respuesta, “las autoridades municipales no han participado con nosotros, solo las estatales, creo que la falta de interés ha causado que no se acerquen”, concluyó.

