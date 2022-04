Resulta que ahora sí van a trabajar a favor de las mujeres, los candidatos

Las integrantes del movimiento feminista en Quintana Roo, "Red Feminista Quintanarroense" lamentan que en periodo de elecciones rudos sean "aliados" o se sumen al movimiento, sin embargo nunca han realizado acciones concretas para defender y respaldar el derecho a una vida plena libre de violencia de las niñas, jóvenes y mujeres en Quintana Roo

Aseguraron que no se dejarán engañar, ya que no están dispuestas a permitir en la Red Feminista Quintanarroense que partidos políticos o personajes se aprovechen del movimiento cuando no han demostrado un trabajo a favor de las mujeres.

Desde el arranque de la campaña por la gubernatura del Estado, la Red Feminista Quintanarroense ha considerado que algunos instituciones y entes políticos, se están aprovechando del trabajo que diversos grupos de feministas en Quintana Roo ha realizado sin el apoyo de las instituciones de gobierno, ya que hasta la fecha no se tiene nada claro por parte de las instalaciones y legislaciones locales.

Candidatas y candidatos, quienes arrancarán de manera oficial el inicio de las campañas por las diputaciones locales, previstas a partir del 18 de abril, serán observados y estudiados por parte de las feministas para exhibir el cómo se aprovechan de los logros de la lucha que hasta hoy se tienen.

Reclaman que hasta el momento algunos de los candidatos ni siquiera cuentan con una agenda en la que se esté incluyendo a las mujeres de manera integral.

Fue a través de un comunicado, que manifestaron que pareciera que surgen expresamente con la intención de confundir a las mujeres que buscan identificar lugares seguros de apoyo.

Resaltan las feministas que el verdadero rostro de los políticos en campaña surge cuando ya cuentan con el posicionamiento del espacio de elección popular, sin embargo destaca el texto, que sería importante que los candidatos se acercarán a las Colectivas Feminista.

La RFQ sentenció que negar la realidad y hacer una campaña desde lo superficial, será un fracaso como actor político en Quintana Roo, por la falta de interés en este sector y quizás en otros más.

