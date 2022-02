Resuelve SCJN que prisión preventiva de oficio podrá ser revocada después de dos años

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los órganos jurisdiccionales pueden decidir si prolongan o cesan la prisión preventiva contra una persona sujeta a un proceso penal, esto es cuando hayan pasado los dos años de plazo para dictar sentencia de acuerdo a la Constitución.

Derivado del denominado caso "Álvaro" el cual fue analizado y propuesto por la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para defender el derecho a un juicio justo y rápido.

Sentencia no debe exceder el plazo de 2 años para ser dictada

Preventiva por más de dos años sin ser sentenciado

En entrevista para La Verdad Noticias, el abogado Rafael Robles Roa, titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP, señaló que la SCJN resolvió con 4 votos a 1, en la Primera Sala donde se acordó que los jueces pueden revertir la prisión preventiva oficiosa después del plazo constitucional de dos años, siempre y cuando el procesado y su defensa demuestran que el asunto no es complejo, que su defensa no es la detonante de la dilación y que la conducta de las autoridades no ha sido diligente.

"Lo que acaba de resolver la Suprema Corte, el pasado miércoles, tiene un beneficio para el sistema jurídico, para 'Álvaro' y todas aquellas personas que están privadas de la libertad por alguno de los delitos del artículo 19 de la Constitución y que llevan varios años sin recibir sentencia", reconoció.

Mencionó que para llegar a este punto, fue necesario el trabajo en conjunto, además del impulso del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Con este avance, describe Robles Roa, se podrán llevar a cabo por parte de los órganos jurisdiccionales; el cese de la prisión preventiva oficiosa, dando lugar a que se impongan cualquier otra de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal.

Rafael Robles, subrayó que esta resolución del amparo no quiere decir que se tendrán que llevar procesos con la aplicación de medidas cautelares masivas.

"Con la resolución de la Suprema Corte, no quieres decir que vaya haber un listado masivo de personas que lleven su proceso sin prisión preventiva o con medidas cautelares a las que haya lugar y sean aplicables, lo que sí se hará es que los procesos se cumplan de acuerdo a lo que dice la Constitución", resaltó.

El funcionario federal, recordó que el artículo 20, apartado B, fracción IX, segundo párrafo, de la Constitución federal establece que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado, asimismo una vez cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

El máximo tribunal resolvió que, contrario a lo sostenido por el tribunal de amparo, llegado el límite de 2 años de duración y formulada la petición ante el juez de control, como sucedió en el caso, procede su revisión para determinar si cesa o se prolonga su aplicación.

De esta manera abundó que si derivado de la revisión mencionada se estima que la duración de la prisión preventiva oficiosa debe prolongarse, la decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente.

El abogado del IFDP, declaró que de acuerdo al INEGI, en el año 2020 se cuenta que existen poco más de 86 mil personas que están en espera de su sentencia, ésto es un 20 por ciento del total de personas que se encuentran privados de su libertad por la comisión de un delito.

Robles Roa, señaló que este acontecimiento estará beneficiando a todos aquellas personas quienes pasados sus dos años en privación de la libertad y que no han sido sentenciados, se les podrán aplicar cualquier otro tipo de medidas cautelares que les permita tener una reincorporación a sus actividades sociales y laborales.

