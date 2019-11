1 /3 Resueltos 77% de asuntos planteados en “Platícale al Gobernador” Resueltos 77% de asuntos planteados en “Platícale al Gobernador” Resueltos 77% de asuntos planteados en “Platícale al Gobernador”

Este día, durante la audiencia pública “Platícale al Gobernador”, que se realizó en Cozumel, Nelsy María Pinto, madre de cuatro niños, recibió el apoyo necesario para que pueda realizarse mañana un estudio médico en un hospital de especialidades en Mérida.

“En clínicas privadas, el costo del estudio es de aproximadamente 23 mil pesos. Con el apoyo de Carlos Joaquín, podré acudir a mi cita mañana en Mérida. Estoy contenta, porque me voy a sentir mejor para poder atender a mis hijos”, explicó.

Ésta es la tercera ocasión en que el gobernador de Quintana Roo atiende, de forma directa y a través de la audiencia “Platícale al Gobernador”, a mujeres y hombres de Cozumel para escuchar y contribuir en la resolución de las necesidades de la comunidad.

Carmen Guadalupe Muñoz Rosado comentó que, para que su hijo pueda continuar con sus estudios de nivel superior, solicitó una beca de transporte.

Al respecto, el gobernador Carlos Joaquín explicó que, desde el inicio de la administración, se trabaja para que la juventud que cursa la educación superior no lo abandone en la última etapa de su formación educativa.

“Él quiere seguir estudiando gastronomía y tiene buenas calificaciones, estudia en la Universidad de Playa del Carmen. La tarifa subió a 190 pesos, no tengo lo suficiente para pagarlo todos los días y el gobernador me dijo que me va apoyar”, señaló.

El gobernador Carlos Joaquín informó que con 25 audiencias previas se ha atendido de manera directa a la ciudadanía de los 11 municipios del estado.

“Durante estas 25 audiencias, se han atendido a 10 mil 478 personas, se han planteado 15 mil 592 asuntos, 77 por ciento de ellos ya tienen alguna respuesta o están concluidos”, destacó Carlos Joaquín.

“Esta audiencia es la tercera que tenemos en la isla y la 26 en el estado, hemos realizado 25 previas: tres en Chetumal, dos en Bacalar, dos en José María Morelos, dos en Felipe Carrillo Puerto, dos en Tulum, dos en Kantunilkín, dos en Puerto Morelos, tres en Playa del Carmen, tres en Cancún, dos en Isla Mujeres y dos en Cozumel”, añadió.

En esta ocasión, participaron 29 dependencias del estado, y dos federales: la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

También acudieron el Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia y el Ayuntamiento de Cozumel.

Al cierre de la audiencia número 26, el gobernador Carlos Joaquín informó que en esta ocasión se atendieron a más de 230 personas, de los cuales 164 son mujeres y 71 son hombres, quienes plantearon un total de 317 asuntos, la mayoría fueron de vivienda, salud, educación y agua potable.