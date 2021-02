Restaurantes de Cancún esperan ocupaciones arriba del 50% por Super Bowl

Los restaurantes de Cancun, Puerto Morelos e Isla Isla Mujeres, esperan ocupaciones de hasta el 43 por ciento, durante este domingo 07 de febrero que se celebra el Súper Bowl.

Mercy Bazaaleel Pacheco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) de Cancún, mencionó que muchos de los restaurantes están ofertando promociones para alcanzar buenas ocupaciones.

Recordó que el aforo permitido por las autoridades para los restaurantes de Cancún, Puerto Morelos e Isla Isla Mujeres, es del 50 por ciento, por lo que varios de los empresarios aprovecharán el fin de semana para recuperar un poco de la caída en las últimas semanas.

Restaurantes de Cancún se mantienen pese a crisis

Señaló que la situación actual es muy diferente a la del año pasado, cuando los restaurantes tuvieron ocupaciones de hasta el 87 por ciento.

No obstante, reconoció que muchos comercios no podrán alcanzar siquiera el aforo permitido, no sólo por las restricciones impuestas por el gobierno para frenar la pandemia, sino también por la caída del turismo.

Afortunadamente, dijo, las ventas a través de las aplicaciones como Rappi, Uber Eats y Diddi Food han mermado muchísimo la caída en las reservaciones, dando un respiro a los propietarios de los restaurantes que todavía resisten a pesar de la crisis.

Siguen normas sanitarias

En cuanto a las restricciones por la venta de alcohol dentro de los establecimientos, el presidente de la Canirac dijo que todos estarán muy pendientes de no violar la norma, pues dependencias como la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) mantienen operativos para supervisar que se cumpla.

Actualmente, durante el semáforo naranja, los restaurantes de Cancún solo tienen permitido la venta de bebidas alcohólicas hasta las 23:00 horas, a fines evitar aglomeraciones que den paso a más contagios de COVID-19.