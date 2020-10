Restablece IMSS servicios tras paso de huracán Delta

Luego de la afectación por el huracán Delta, los servicios se han normalizado en los hospitales del IMSS en los municipios del norte quintanarroense.

La Oficina de Representación Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, tras el paso del huracán Delta, se llevaron a cabo las acciones pertinentes para el restablecimiento de los servicios de salud y administrativos en la zona norte.

En este sentido, se reanudó el servicio de consulta externa y cirugía en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar en Cozumel.

También se restableció en el Hospital de Gineco-Pediatría (HGP) No. 7 y Hospital General Regional (HGR) No. 17 en Cancún, así como el Hospital General de Zona (HGZ) No. 18 en Playa del Carmen.

Noticias Tulum

Se dejó en claro que los servicios de urgencias y hospitalización en estos nosocomios han operado de manera ininterrumpida.

Las especialidades que operan corresponden a lo enunciado en el Plan para el Reinicio de los Servicios de Salud Diferidos por la contingencia por COVID-19.

El HGZ No. 3 en Cancún continúa como exclusivo para atención de pacientes COVID-19 o con sospecha de dicha enfermedad.

El servicio de Atención Médica Continua se encuentra operando de manera ordinaria en el HGSZ/MF No. 2, las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 4 en Isla Mujeres, No. 11 en Playa del Carmen, así como las No. 13, 14 y 16 en Cancún.

En estas unidades médicas y la UMF No. 15 trabajan de manera habitual consulta externa de Medicina Familiar, Estomatología, módulos PrevenIMSS y servicios auxiliares de diagnóstico.

Las subdelegaciones de Cancún y Playa del Carmen ya laboran de manera normal, mientras que el servicio en 15 de las 20 guarderías ubicadas en la zona norte del estado, se restablecerá a partir del lunes 15 de octubre.

Los trabajadores del IMSS han resultado fundamentales para el retorno a la actividad en sus clínicas en la zona norte.

Durante el paso del meteoro, se tuvo afectación de energía eléctrica, por lo que de inmediato se activaron las plantas de emergencia, las cuales permitieron operar los servicios prioritarios.

En todo momento Se contó con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad, que restauró los servicios en su totalidad.

Te puede interesar: Resuelven CAPA y CFE reactivación de servicio de agua en Quintana Roo

En cuanto a los inmuebles, se reportaron daños menores y se llevan a cabo las acciones pertinentes para las reparaciones necesarias, mismas que no afectan la operatividad de las unidades médicas y no médicas.

Se puntualizó que el IMSS en Quintana Roo refrenda su compromiso en garantizar la seguridad e integridad de sus derechohabientes y personal que labora en la institución.

Más de Quintana Roo