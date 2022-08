Responden morenistas a Reyna Durán, la acusan de haber aprovechado cargos

El morenista Juan Ríos Balderrama acusó a la panista Reyna Durán Ovando de desleal por los pronunciamientos hechos en su red social de Facebook ante los resultados electorales en la dirigencia estatal del partido, al tiempo de acusar que, ésta también se aprovechó de los cargos que ostentó y metió a sus familiares a trabajar.

La elección de la nueva dirigencia en Morena, sigue generando polémica. Ahora son militantes y ex militantes del partido de centro-izquierda quienes se acusan en las redes sociales de no hace nada para impulsar la democracia y, de aprovecharse de los cargos que ostentan para beneficiar a sus familiares y amigos.

En el mismo, dio una lista de militantes de Morena que se favorecieron con los cargos de partido y, llamó a Juan Ríos Balderrama a alzar la voz y denunciar las imposiciones hechas en Morena Quintana Roo y en el Consejo Estatal del partido donde acusó predominan los recomendados y parejas sentimentales de alcaldesas.

Ríos Balderrama no perdió tiempo en emitir su respuesta a la ahora ex morenista, Durán Ovando ahora militante del PAN, a quien desde su pagina de Facebook le respondió, “hace unos días; la diputada Reyna Durán me aludió en un comentario en su perfil de Facebook, me acabo de enterar de ello, por esa razón me permito puntualizar lo siguiente: