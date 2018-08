Respetuoso de Derechos Humanos: Miguel Ángel Pech

El fiscal general de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, habló sobre todas las acusaciones que Raúl Fernández, delegado estatal de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos, hace en su contra y en particular sobre el caso de la muerte del “cubano” ex-reo del cereso de Cancún.

“Respeto todo lo que él dice, aunque no voy a caer en contradicciones porque el trabajo del fiscal no es caer en eso sino realizar un trabajo eficiente como debe de ser, aclaro no se pueden en todos los casos pero si se puede una suficiencia en otros delitos que oportunamente estamos haciendo bien”

Afirmó, que todas las acusaciones por parte de las autoridades competentes, hasta el momento nada se ha probado, “más que denuncias reales en mi contra, de seguro son producto de algunos intereses personales, lo único que digo es que la autoridad hará que todo esto se aclare”.

Añadió, que no tomara cartas en el asunto contra Raúl Fernández, al menos que sobrepase su actuar con una función que a él no le compete, esto porque supuestamente ya no pertenece a la organización que él representa y solo se hace pasar como delegado de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos.

“Si el traspasa los límites de su actuación, es decir si el usurpa una función que no debía de tener entonces la fiscalía está obligada a aperturar cualquier tipo de carpeta de investigación contra este sujeto, ya que se considera un delito”, Finalizó.