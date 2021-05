Respalda Xóchitl Gálvez a Sofía Alcocer

La senadora Xóchitl Gálvez acompañó a Sofía Alcocer, candidata a la reelección en José María Morelos, y al candidato a diputado federal por el distrito 02 de Quintana Roo, José Alberto Alonso Ovando, ambos de la alianza Va por Quintana Roo y Va por México.

Alcocer puntualizó que ella será la primera en velar por la seguridad de las mujeres de José María Morelos, y como acción inmediata aumentará el número de elementos mujeres en la Policía Municipal, la cual recibirá mayor capacitación en materia de derechos humanos.

“Lo que deja huella no es lo que prometes, sino lo que cumples; porque en política lo importante es hacer y no parecer. Yo soy una mujer de trabajo, de lucha, que no descansará hasta construir juntos, un mejor José María Morelos” expreso Sofía Alcocer.

Además, dijo, continuará con la colocación de alumbrado tipo LED en todas las comunidades para mayor seguridad de las familias.

En este sentido, la senadora Xóchitl Gálvez aseguró que con Sofía Alcocer lo cimientos ya están puestos en José María Morelos, y por ello continuará con su trabajo por el bien estar de los morelenses, y afirmó que si no fuera una mujer de resultados, ella no le daría su respaldo.

Alcocer agradeció el apoyo de Gálvez y de la representante estatal de la Alianza “Va por Quintana Roo” y senadora con licencia, Mayuli Martínez Simón.

