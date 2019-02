Respalda Federación a Mara en rescate de Tajamar

La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, recorrió el Malecón Tajamar junto al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), quien se comprometió a determinar a la brevedad el monto de los recursos que aportará la Federación para evitar que ese desarrollo se siga deteriorando.

En primera instancia el titular de Fonatur, Jiménez Pons mencionó: “nosotros vamos a proceder para realizar un levantamiento y ver qué se necesita poco a poco, pues se requieren recursos; ya se deterioró mucho, no conviene a la población de Cancún tener esto abandonado”.

Jiménez Pons, destacó que “la preocupación de Mara Lezama siempre ha sido, en la medida de lo posible, compromiso de campaña de ella, habilitar esto para la visita pública”, al tiempo que los representantes de la asociación “La Tierra Nuestra Casa”, Rocío Pinto y Roberto Villalobos, manifestaron su total respaldo a la iniciativa de la presienta municipal para recuperar este espacio público a favor de los benitojuarenses.

En entrevista durante el recorrido tanto Jiménez Pons como Mara Lezama indicaron que a nadie le conviene tener este lugar tan descuidado, pues es un sitio muy importante y céntrico. El director de Fonatur insistió en que “lo que no tiene conflicto es el área pública de las calles, las limpiaremos, veremos qué hace falta, rescataremos lo rescatable; determinaremos que necesitamos y a partir de ahí hacer un programa de limpieza”.

Recordó que tanto vendedores como compradores actuaron de buena fe y hubo un indudable problema técnico de por medio. “Veremos cuál es el alcance de las responsabilidades, pero no prejuiciemos; yo creo que aquí fue un problema para todos: tenemos ya una resolución judicial y ahora vamos a tratar de que las partes, los componentes sociales se unifiquen, pasaron cuatro años y podemos esperar unas semanas más para ver con cuántos recursos contamos”.

Jiménez Pons dijo a pregunta expresa sobre predios asignados en el Ayuntamiento dentro del Malecón Tajamar que “si no se puede construir aquí, se tiene que revertir, el Plan de Desarrollo Urbano que consideraba esto ya no tiene viabilidad, sería reestructurar todo el planteamiento; a partir de las nuevas consideraciones hay que ver todo el marco jurídico, pero primero vamos a limpiar esto porque no puede seguirse deteriorando”.