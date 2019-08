Respalda Aguilar Osorio Ley de Emergencia Policial; pero tiene fallos, dice

Luego de que el congreso del estado de Quintana Roo aprobará, con 18 votos a favor y dos en contra, la Ley de Emergencia Policial que autoriza al gobierno del estado tener el control de las policías municipales en un caso que lo amerite, Jorge Aguilar Osorio, secretario general de Benito Juárez, respaldo la iniciativa, aunque reconoció que tiene fallas.

“Hay algunas cosas en la ley que a lo mejor deban observarse como el tema de la temporalidad de la emergencia, me parece importante que de alguna u otra forma se le de vista también en algún aspecto al congreso del estado”, manifestó.

De acuerdo con el funcionario, lo importante es hacer equipo y unir fuerzas en contra de la delincuencia, la cual ha afectado, significativamente, el arribo de turistas extranjeros a la entidad.

Aseguró que si esta ley no ha sido bien vista, es por la situación que se ha vivido en el municipio de Solidaridad, en donde el 15 de mayo pasado, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, asumió el mando de las fuerzas municipales.

“Desafortunadamente lo que afecta ahí, es que hayan usado al municipio como ejemplo. Me parece un error importante políticamente de los asesores, usar a Solidaridad como un ejemplo cuando la relación está tan ríspida, me parece algo que sin duda alguna no abona”, detalló Aguilar Osorio.

Añadió que esta situación tampoco ha beneficiado al clima de inseguridad que se vive en toda la entidad, pues mientras se coordinan las autoridades para un plan de seguridad unificado, la delincuencia crece y se organiza.

“Lo vemos todos los días, los grupos delincuenciales se mueven de Solidaridad para Benito Juárez, de Benito Juárez para Solidaridad y si no tenemos una coordinación completa, pues no vamos a poder avanzar”, señaló.

Explicó que en el caso de Benito Juárez, la responsabilidad administrativa en cuanto al manejo de los recursos destinados en materia de seguridad la tiene el Ayuntamiento, por lo cual, hasta ahora, el mando único tiene la responsabilidad sólo operativa.

“En el caso de Benito Juárez, han sido muy respetuosos con nosotros, hay un mando único que se reporta directamente con la presidente municipal, que acata las órdenes de la presidenta municipal y desde luego de su Cabildo”, finalizó el funcionario.