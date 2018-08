Respalda AMLO a Cancún: regidoras electas de Morena

Las regidoras electas de Morena en el municipio de Benito Juárez, Clara Emilia Díaz Aguilar y Maricruz Carrillo Orozco, afirmaron que en Cabildo entrante (2018-2021), realizarán el mejor trabajo posible para corroborar que “sí se puede hacer un cambio en este país y en este estado”.

En entrevista sostuvieron próximamente se definirá que comisión encabezarán cada una de ellas, “la que nos toque por nuestra preparación y experiencia, la vamos a desarrollar con mucha responsabilidad y los ciudadanos están confiando en nosotros”, sostuvieron, al tiempo de recalcar que contarán con el apoyo del futuro presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que la presidenta electa Mara Lezama estará en constante contacto con él.

En su oportunidad Díaz Aguilar mencionó que “hay mucha inseguridad, no es posible que el ciudadano no pueda salir ni a la puerta de su casa porque ya empiezan los balazos, ni los niños que antes salían a los parques los dejen los papás, lo más peor que tiene Quintana Roo es la inseguridad”, resaltó.

Añadió que “a raíz del desempleo vino la inseguridad, que se está desbordando, los cambios que hicieron en las llamadas reformas estructurales han afectado la economía, actualmente los ciudadanos tienen que buscar hasta dos trabajos para salir adelante y sin embargo no alcanza".

Destacó que: “las madres que tienen que hacer pues si no pueden hacer venta afuera de su casa, buscarle para aumentar la economía de los hogares, aunado a eso la violencia que se está generando en todas las regiones, en las zonas que menos te esperas, tenemos un país que hay que componerlo, tenemos un estado que antes lo veía como un gran paraíso y actualmente ya no es”, dijo.

Expuso que: “estamos casi viviendo como en el estado de Guerrero, donde la gente no puede salir a la calle, disfrutar de sus áreas verdes, actualmente tenemos de siete muertos diarios, no sabes si en la esquina te va a tocar una balacera que provoque uno o varios muertos, en tu colonia, en tu barrio, encontrar a alguien muerto en la calle”.

Por su parte Carrillo Orozco subrayó que “viene un proyecto muy interesante, ahorita el Ayuntamiento va a trabajar con la Federación, las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, precisamente a contrarrestar todos estos daños. Como dice mi compañera las reformas estructurales que han desencadenado una serie de circunstancias que desencadenaron en esto, que es la inseguridad”.

Por qué se preguntó al tiempo de contestarse: “porque no hay fuentes de empleo, porque no hay estabilidad económica, porque las madres y padres tienen que desafortunadamente dejar a sus hijos para medio vivir, porque ni siquiera podemos hablar de una vida digna, porque los salarios no son eso, todo es una cadena”.